L'Ajuntament estudia que els carrers Reial i Mar siguin de sentit únic

La URV farà una anàlisi de la situació urbanística i de la seguretat a la Part Baixa per actuar en el cas d’habitatges buits o que cal rehabilitar

Actualitzada 27/05/2018 a les 22:28

L’estat de la qüestió

L’Ajuntament valora la possibilitat que els carrers Reial i Mar siguin d’únic sentit i, també, ampliar les voreres del primer, segons es va comentar en una reunió que l’Associació de Veïns del Barri del Port va mantenir amb el regidor de Territori, Josep Maria Milà, i la regidora de Polítiques d’Igualtat i Serveis a la Persona, Ana Santos, la setmana passada. L’entitat veïnal reclama des de fa temps la introducció de millores per reactivar el barri i convertir-lo en un punt d’atracció.En la trobada, celebrada en el marc de la campanya de l’associació Per un barri digne, Milà va referir-se a l’opció d’introduir canvis en la circulació en els carrers Reial i Mar, fet que, si finalment es fa efectiu, seria ben vist per la junta directiva de l’entitat. La presidenta en funcions, Carme Puig, va manifestar a aquesta redacció que convertir els dos carrers de sentit únic «em sembla bé, però penso que serà difícil». Preguntada per l’ampliació de les voreres de Reial, va dir que «és necessari que es faci com més aviat millor: aquest carrer és ample, bonic i millors voreres li donarien vida». En aquest context, el regidor de Mobilitat, Josep Acero, va comentar a Diari Més la realització del projecte «està verd i s’ha de treballar». En tot cas, Acero va dir que «primer s’haurien de fer les voreres, després mirar la qüestió d’aparcament de vehicles i, més tard, s’hauria de fer el canvi de sentit, cosa que no és fàcil».Els regidors Milà i Santos van informar a la junta de l’associació que la Universitat Rovira i Virgili farà una anàlisi en profunditat del barri, de manera especial amb referència a l’urbanisme, a l’estat dels carrers i a la situació dels habitatges. L’estudi determinarà l’estat real del barri i les actuacions que s’haurien de fer per poder dur a terme una política de millores. Carme Puig va dir que els regidors «ens van dir que es disposa de diners i que l’estudi es farà molt aviat».La presidenta en funcions va apuntar que «cal saber quants pisos estan ocupats, abandonats o en mal estat i que s’haurien de rehabilitar». L’associació «dóna suport a aquesta mesura», va remarcar Puig, qui va dir que el barri requereix intervencions urbanístiques «per donar-li vida», sempre que sigui alguna cosa més que una operació de maquillatge. «No és suficient amb sanejar els carrers i podar els arbres», va subratllar.En el decurs de la reunió es va acordar que, «un cop la URV hagi fet l’estudi, –els autors– es reuniran amb nosaltres per explicar el seu contingut». Puig es va mostrar esperançada, tot i expressar els seus dubtes sobre el resultat final que es desprengui de l’estudi que farà la universitat, així com de l’execució d’un pla de millores.Per altra banda, en la trobada també es va parlar d’aspectes referits a la seguretat al barri, una problemàtica que preocupa a l’associació de veïns, que amb freqüència clama contra el vandalisme. La reunió va comptar amb la presència dels caps de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. La instal·lació de càmeres de vigilància en punts estratègics del barri no ha acabat amb la inseguretat i les accions incíviques que causen malestar en els veïns.