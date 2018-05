Inicien la substitució de 126 punts de llum de Ramon y Cajal per leds

En total, el consistori tarragoní canvia 285 fanals del centre de la ciutat per llums amb tecnologia led, més efectiva i respectuosa amb el medi ambient

Actualitzada 28/05/2018 a les 15:21

L’Ajuntament de Tarragona està enllestint la substitució de 285 fanals del centre de la ciutat per llums amb tecnologia led. L’acció s’emmarca en el Projecte de Millora de l’Enllumenat Públic de Tarragona i els primers carrers en què es va dur a terme van ser els carrers del Mar, Vapor fins a la Plaça dels Infants i Castellarnau. Ara, les tasques de millora s’han estès al carrer Francesc Bastos i Mallorca i avui dilluns han començat les de Ramon y Cajal, el més extens de tots els carrers. En aquesta via es substituiran per leds un total de 126 punts de llum.Els fanals que s’estan canviant tenien problemes d’oxidació provocats pels orins dels gossos i també per la pluja, en la majoria dels casos. La nova il·luminació serà amb tecnologia led i comptarà amb un reforç a la base del fanal per evitar oxidacions i així aconseguir que tinguin una durada més llarga. A més de millorar la il·luminació i dotar de més seguretat les estructures lumíniques, el canvi s’ha fet també perquè la implantació de tecnologia led, més eficient, «suposa aproximadament un estalvi energètic del 70 per cent respecte al sistema actual», segons explica el conseller d’Espais Públics, José Luis Martín.Per altra banda, la conselleria d’Espais Públics ha substituït les 219 làmpades de vapor de mercuri de Cala Romana. Actualment a Tarragona el 7 per cent dels fanals de la ciutat són de vapor de mercuri i s’estan fent esforços per anar reduint aquest percentatge, segons el mateix regidor.