El Joan XXIII augmenta l'activitat quirúrgica i baixa un 11,5% les llistes d'espera al 2017

L’hospital tarragoní va fer, el darrer any, 1.048 operacions més que el 2016

Actualitzada 28/05/2018 a les 11:37

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona ha augmentat l’activitat quirúrgica i ha aconseguit disminuir un 11,5% les llistes d’espera per a operar-se en el darrer 2017. Així es desprèn de les dades publicades en l’informe 2016-2017 i la tendència del 2018 de l’activitat quirúrgica i les llistes d’espera dels hospitals de Catalunya fet públic per la Generalitat. De fet, el Joan XXIII figura com un dels centres amb millors indicadors.Les dades de dit informe mostren com l’Hospital Joan XXIII va augmentar un 11,3% les intervencions quirúrgiques el 2017, ja que en va fer 1.048 més que el 2016. Per altra banda, també s’informa que la llista d’espera quirúrgica del centre sanitari tarragoní ha baixat un 11,5% respecte la de l’any 2016 amb 647 persones menys de llista d’espera. També cal destacar que l’hospital de Tarragona va fer al 2017 intervencions quirúrgiques a 803 pacients que estaven fora de garantia, és a dir, fora del termini estipulat, baixant en un 83% aquesta llista d’espera.Pel que fa a aquest any, la tendència dels indicadors quirúrgics fins el mes d’abril de 2018 de l’Hospital Joan XXII encara és millor ja que, segons les dades de l’informe, hi ha un 4,8% menys de llista d’espera que el 2017 i 792 intervencions més, un 24,3%.Les millores són possibles gràcies a l’esforç dels professionals i per les noves instal·lacions de la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), també anomenada Unitat de Cirurgia sense ingrés de Tarragona (UCSIT), i al pla de xoc quirúrgic de la Regió Sanitària de Tarragona.