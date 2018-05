El darrer Agent 007, Daniel Creigh, enregistra un anunci al Castell de Tamarit

Ho fa per a la marca de cervesa Heineken

Actualitzada 28/05/2018 a les 17:32

Daniel Creigh, l'actor que encarna al darrer Agent 007 James Bond va desplaçar-se ahir fins al Castell de Tamarit d'Altafulla per a enregistrar un anunci de la coneguda marca de cervesa Heineken. A l'actor que posa cara a la darrera versió de l'agent britànic més cèlebre del món se'l va poder veure a tocar del mar, tal com es pot apreciar a les fotografies que han arribat a Diari Més. La firma de cervesa holandesa hauria demanat permís per enregistrar aquest espot publicitari a diversos municipis de la zona entre diumenge i demà dimarts.No és la primera vegada que James Bond protagonitza un espot publicitari de Heineken. L'any 2015, Daniel Creigh ja va ser la imatge de la marca cervesera.