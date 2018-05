El concessionari dels camps de futbol de l'Anella pagarà 85.000 euros anuals

L’Ajuntament ja ha obert el concurs per gestionar la Ciutat Esportiva, projectada pel 2019

L’empresa concessionària que gestionarà la Ciutat Esportiva de 47.022 metres quadrats projectada a l’Anella Mediterrània pagarà a l’Ajuntament de Tarragona un cànon anual de 85.082,40 euros –7.090,20 euros mensuals–. Aquesta és una de les clàusules que l’Ajuntament imposarà a l’entitat que guanyi el concurs públic per construir i administrar els camps de futbol, projectats per l’any 2019. El consistori va treure a concurs la concessió el passat dia 24, i les empreses tindran temps de presentar les seves ofertes fins al 5 de juliol. El Club Gimnàstic és un dels principals interessats en aquesta concessió, que tindrà una durada de 50 anys.L’Ajuntament ingressarà, cada mes, 7.000 euros, una quantitat que abonarà l’empresa que construeixi i gestioni la Ciutat Esportiva de l’Anella Mediterrània. Abans, però, haurà de guanyar el concurs públic que ja s’ha obert i convèncer als tècnics de l’Ajuntament amb un programa destinat al futbol base de la ciutat. El consistori valorarà aquells programes que «millor fomentin la participació de la pràctica del futbol en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de Tarragona, amb la finalitat de fomentar els valors intrínsecs del futbol com a referents ètics i de comportament». A més, també es tindrà en compte la planificació de competicions interescolars, així com de casals esportius, estades o campus esportius especialment en període no escolar.El principal interessat en aquesta explotació és el Nàstic. Així ho assegurava feia algunes setmanes el regidor Comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, i també el director general de l’entitat esportiva, Lluís Fàbregas. «A la ciutat li interessa que sigui el Nàstic l’adjudicatari», deia el regidor. Per la seva banda, Fàbregas recalcava que «actualment estem en una situació precària, amb un camp d’entrenament del primer equip de dimensions reduïdes, per tant, la Ciutat Esportiva suposaria un creixement significatiu a nivell d’entitat».El pàrquing de l’Anella té una capacitat per a 1.500 vehicles i 60 autobusos. La seva transformació en una Ciutat Esportiva comportarà la creació de fins a quatre camps de futbol, espai de vestuaris i zona de bar. Les obres començaran abans que acabi l’estiu.La Ciutat Esportiva no serà l’únic equipament que hi haurà a l’Anella Mediterrània. Locals de restauració i instal·lacions esportives com zones d’escalada ompliran els terrenys una vegada s’hagin celebrat els Jocs Mediterranis. El consistori començarà a atorgar les llicències aquest mateix estiu.