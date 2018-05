Rescaten 10 tripulants d'un pesquer a la deriva a Tarragona

La xarxa que portava s'havia enganxat a l'hèlix i no podien engegar el motor

Actualitzada 25/05/2018 a les 18:15

El buc de salvament Salvamar Fomalhaut ha rescatat el pesquer Chimo que es trobava a la deriva i l'ha remolcat fins al Port de Tarragona. El vaixell no podia tornar a terra ferma, ja que se li havia enganxat la xarxa que portava a l'hèlix del pesquer. Com a conseqüència, no podien utilitzar el motor i el timó es trobava bloquejat.La nau comptava amb 10 tripulants a bord, que ja es troben sans i estalvis.