Quatre grans Tarracvs promocionaran els Jocs per la ciutat

S'instal·laran a les principals portes d'entrada al territori, un d'ells se situarà a l'Aeroport de Reus

Actualitzada 25/05/2018 a les 20:16

La plaça Corsini ha acollit aquest divendres la presentació de les primeres peces del Tarracvs Parade, reproduccions de grans dimensions de la mascota dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i que en pocs dies s'instal·laran a les principals portes d'entrada a la ciutat. L’acte ha comptat amb la presència del tinent d’alcalde dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, i el diputat de la Diputació de Tarragona, Mateu Montserrat.Quatre dels figures que formaran part de la Tarracvs Parade s’han executat a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (EADT). Una d'aquestes peces s'ha elaborat a partir del disseny del reconegut il·lustrador barceloní Miguel Gallardo, mentre que les tres restants parteixen del disseny d'alumnes dels cicles formatius de grau superior d’Il·lustració i d’Arts Aplicades al Mur —Eric Borràs Amador, Valeria Machidon i Rosa Díaz Custodi—.Amb l'objectiu de contribuir a generar ambient previ als Jocs Mediterranis, les quatre peces avui presentades s'ubicaran els primers dies de juny als vestíbuls de les estació d'autobusos de la ciutat, de l'estació de ferrocarril i de l'aeroport de Reus i a les instal·lacions del Port de Tarragona, quatre dels punts neuràlgics del territori i porta d'entrada de visitants.La proposta de presentar dissenys feta des de l’Ajuntament de Tarragona va tenir una gran acollida entre l'alumnat de l’EADT, ja que es va comptar amb més de 40 propostes per ser plasmades en Tarracvs volumètrics. D’aquestes, tres van ser les seleccionades per l’Ajuntament de Tarragona, la pròpia organització dels Jocs i el Port de Tarragona per tal de ser executades.Entre els mesos de febrer i maig, un total de deu alumnes dels cicles formatius d’Il·lustració i d’Arts Aplicades al Mur han executat els quatre Tarracvs, comptant amb les professores Núria Rion Virgili i Empar Escobar Galera com a tutores. Cada un d’ells ha necessitat moltes hores de treball, fora de les lectives dels propis estudis, que s’han pogut realitzar a través de convenis de pràctiques.Tres fases han permès l’execució dels quatre Tarracvs, que s’ha fet usant pintura sintètica. En primer lloc es va mapejar sobre la superfície volumètrica la proposta de disseny bidimensional amb grafit, després es va aplicar el fons de color de totes les superfícies i, finalment, s’han detallat els perfils de cada zona de color. En alguns casos, per la complexitat del dibuix, s’ha usat la tècnica de la plantilla i en el Tarracvs de Miguel Gargallo es va iniciar la proposta amb una projecció lumínica del seu disseny sobre el model tridimensional.