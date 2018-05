Només dos dels set investigats citats per la vaga del 8-N compareixen davant del jutge

Desenes de persones mostren el suport als encausats en la quarta tongada de declaracions

Actualitzada 25/05/2018 a les 12:34

El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha citat a declarar aquest divendres set persones més de les 39 que investiga per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit arran de la vaga general del 8-N al Camp de Tarragona. Dels citats, només dos han comparegut davant del jutge. Un dels advocats, Carles Perdiguero, ha assegurat que el seu client va participar en la vaga general perquè forma part d'un sindicat però que no va participar «en cap acció a l'autopista», com se li imputa, perquè «ni tan sols estava present». L'advocat ha explicat que una de les persones que ha declarat «ni condueix cap vehicle ni se l'identifica amb cap cotxe», un fet que «confirma que l'acusació no té ni cap ni peus». Per això, demanaran l'arxivament de la causa quan acabin les declaracions. Desenes de persones han mostrat el seu suport als investigats davant dels jutjats de Tarragona, on aquest divendres hi havia presència policial. Aquesta és la quarta tongada de declaracions per aquesta causa, encara pendents d'una cinquena dilluns i d'altres per citacions que no s'han completat.Xavi Milian, que va ser cap de llista de la CUP per Tarragona en les darreres eleccions al Parlament, ha estat un dels citats per aquest divendres que ha decidit no comparèixer davant del jutge. Milian ha afirmat que els que no compareixen ho fan com «una mostra de rebuig» i per demostrar que «la repressió no ens fa por, sinó que ens fa continuar tenint les conviccions». «És l'Estat espanyol qui té un problema: si vol posar 200 persones del Camp de Tarragona a la presó, amb la presó de Mas d'Enric no en tindrà prou i n'haurà de construir una de nova», ha etzibat.Sis dels set citats per comparèixer davant del jutge aquest divendres són militants de l'esquerra independentista. Segons han explicat, aquestes sis persones no van ser identificades a través del DNI o una matrícula de cotxe, sinó «visualment per un agent de la policia espanyola». «Si ens van identificar amb noms i cognoms només veient-nos entenem que hi ha uns fitxers polítics que són il·legals», han afirmat. Ho consideren una manca de qualitat democràtica: «la legislació espanyola representa que garanteix els drets fonamentals d'expressió i associació política, i creiem que el motiu no són els suposats delictes de seguretat viària sinó la nostra adscripció política», ha criticat Milian.Els citats han rebut el suport de desenes de persones, convocades també pel CDR, que s'han mobilitzat davant dels jutjats de Tarragona. En aquesta ocasió, a diferència del que havia passat amb les tres jornades de declaracions anteriors, agents dels Mossos d'Esquadra els han impedit quedar-se a la mateixa vorera del jutjat i els han fet situar a la de davant: «el que preocupa no és la convivència o la seguretat de les persones, sinó reprimir a les que pensen diferent», han considerat.L'altra persona citada per aquest divendres que ha comparegut davant del jutge ha respost només a les preguntes del seu advocat, Ramon Maria Sans.