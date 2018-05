Les medalles dels Jocs Mediterranis «retornaran» els atletes a l'arena romana

Per la seva banda, la fanfàrria i la marxa, s’han elaborat «amb força» per «emocionar»

Les medalles dels Jocs Mediterranis «retornaran a l’arena» aquells atletes que les aconsegueixin. Reditum arenam ha estat el lema escollit pel dissenyador local Galo Beltran, concepte que es pot llegir al revers. «Fa referència a les competicions esportives que es practicaven a la ciutat en època romana», explicava Beltran. Juntament amb el lema, a la part posterior de les medalles hi apareix una biga romana conduïda per un auriga i dos cavalls. A la cara frontal, s’ha incorporat el logotip oficial de Tarragona 2018 i la nomenclatura dels Jocs Mediterranis en cinc idiomes: català, castellà, anglès, francès i àrab. Durant l’entrega de les medalles, sonarà la marxa elaborada pel professor del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, Antoni Sebastià, també autor de la fanfàrria.«Avui hem completat un dels objectius primordials dels Jocs: l’aposta decidida pel talent local». Eren les paraules de l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, en referència a les obres de Beltran i Sebastià, ambdós nascuts a la província de Tarragona. L’alcalde es va mostrar «molt satisfet» amb les creacions presentades ahir a l’Amfiteatre de la ciutat, i va assegurar que «amb aquests Jocs volem ser ponts», en relació a les sinergies teixides amb el territori i les administracions.«Volia un concepte potent que recordés a la història de Tarragona», va dir Beltran en relació al reditum arenam –retorn a l’arena–, lema escollit per les medalles. A banda de completar-ho amb elements de l’antiga Tàrraco, com són les bigues i les aurigues que corrien pel Circ, Beltran ha volgut elaborar unes medalles «que recordin a les de l’antiga Roma». Per això, són peces de 7 centímetres de diàmetre i irregulars. Galo Beltran també ha estat l’autor dels diplomes, que tenen un disseny semblant al de les medalles.Per la seva banda, l’autor de la fanfàrria i la marxa, Antoni Sebastià, reconeixia que «ha estat difícil assumir el repte, però crec que ho he aconseguit». Gràcies al passat romà de la ciutat, Sebastià ha pogut lluir el so dels metalls «amb tota la potència que tenen», i ha elaborat dues composicions que «busquen baixar fins a l’estòmac i emocionar».La fanfàrria sonarà abans de l’entrega de les medalles i, la marxa, que dura poc més d’un minut, se sentirà durant l’entrega de les mateixes als guanyadors de les competicions.