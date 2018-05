La Diputació de Tarragona aprova una moció de denúncia de criminalització dels CDR per part de l'Estat

El PDeCAT s'absté en la votació del text, presentat per ERC i la CUP

Actualitzada 25/05/2018 a les 16:39

Inversions en carreteres

La Diputació de Tarragona ha aprovat una moció de denúncia de criminalització dels CDR (Comitès de Defensa de la República) per part de l'aparell de l'Estat, amb els vots favorables d'ERC i la CUP -que han presentat el text-, l'abstenció del PDeCAT i els vots contraris del PP i Cs. Des del PDeCAT s'ha condicionat el seu vot afirmatiu a matissar un fragment del text -substituir el concepte «desobediència civil» per «acció no violenta i reivindicativa»- per no «alimentar» aquells que busquen criminalitzar. Però no s'ha acceptat l'esmena i el PDeCAT s'ha abstingut en la votació de la moció, el punt més debatut en el ple ordinari d'aquest divendres. D'altra banda, la CUP s'ha quedat sola en una altra moció que ha plantejat per demanar que els correbous quedessin exclosos del paquet de subvencions que atorga la institució.«S'utilitzen els animals com a 'divertimento', i són maltractats», ha lamentat el portaveu de la CUP, Èdgar Fernández. «Mentre sigui legal, nosaltres no podem donar suport a iniciatives com aquesta de la CUP», ha respost Gervasi Aspa, d'ERC, que ha equiparat les discrepàncies que es donen als correbous amb les que també es poden donar en un partit de futbol infantil.En el ple celebrat aquest divendres al matí, s'ha donat llum verd a diverses inversions importants en carreteres. Així s'ha aprovat inicialment una injecció de més d'1,8 milions d'euros per a la millora de la carretera de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, de 675.000 euros per condicionar la travessera de la Riba, i una partida de 928.000 euros en la proposta definitiva del projecte de condicionament de la carretera de la Sénia a Rossell.