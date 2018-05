L'Ajuntament recula i els pressupostos participatius comptaran amb els ciutadans

El model serà mixt: el consistori presentarà entre vuit i deu propostes, els tarragonins «les que creguin oportunes» i, després, es votaran

L’Ajuntament de Tarragona ha reculat i els pressupostos participatius, que en un principi no comptarien amb propostes ciutadanes, sí que inclouran projectes ideats pels tarragonins. El consistori, des de la regidoria d’Espais Públics, presentarà entre vuit i deu intervencions en «enllumenat i via pública», segons explicava el regidor de l’àrea, José Luis Martín. A banda, els habitants presentaran «les propostes que siguin oportunes». Després, es publicarà el llistat en el Portal de Transparència i els ciutadans podran votar aquelles que creguin més necessàries. El pressupost d’aquesta partida és de 100.000 euros.La setmana passada, durant la celebració de la Junta de Portaveus, l’equip de govern va informar els grups municipals que la partida pels pressupostos participatius ja no depenia de la venda de patrimoni. Així ho confirmava a aquest mitjà el regidor d’Hisenda, Pau Pérez. El funcionament d’aquests pressupostos havia de ser el següent: el consistori publicaria al portal de transparència un llistat d’actuacions, la ciutadania escolliria quines vol completar –sempre tenint en compte que el màxim són 100.000 euros– i, les propostes més votades, es farien efectives. «La majoria –deia Pérez– tindran a veure amb actuacions en via pública».La decisió va aixecar polseguera entre els grups de l’oposició. La CUP, impulsora del projecte a través d’una moció l’any 2015, assegurava que eren una «broma de mal gust». També el portaveu de Cs, Rubén Viñuales, manifestava que «no són el que havien promès». En la majoria dels municipis, els pressupostos participatius estan formats per propostes de la pròpia ciutadania. Ara, l’equip de govern ha decidit fer marxa enrere i acceptar els projectes ideats pels tarragonins. Per tant, el model serà mixt.«Presentaré un llistat d’entre vuit i deu propostes que tindran a veure, majoritàriament, amb intervencions en enllumenat i via pública», expressava ahir José Luis Martín. Aquest llistat es completarà amb les idees que la ciutadania «cregui necessàries». Després, totes les propostes es publicaran al Portal de Transparència i es votaran. Aquelles que més vots tinguin, es faran efectives.El llistat d’actuacions l’hauria d’haver presentat aquesta setmana el mateix Martín, però el regidor reconeixia que «com hem canviat el model, els terminis s’allargaran». Per tant, i tenint en compte que la participació ciutadana serà real, és possible que el procés comenci en uns mesos.Cal recordar que la partida que destina l’Ajuntament pels pressupostos participatius és, proporcionalment, la més baixa de la província. La partida de Cambrils és de 100.000 euros, la de Roda de Berà, de 120.000 euros i, la de Reus, de 750.000 euros, entre altres. L’objectiu del consistori és augmentar el pressupost de cara a l’any vinent, perquè el mateix Pérez reconeixia que es tracta d’una quantitat «petita». Només podran participar i presentar projectes en els pressupostos participatius aquelles persones empadronades a Tarragona.