ERC i la CUP insten a Ballesteros fer fora el PP del govern de Tarragona «immediatament»

Demanen que trenquin el pacte de govern després d'haver-se fet pública la sentència del cas Gürtel i, en conseqüència, el PSOE hagi presentat al Congrés una moció de censura

Actualitzada 25/05/2018 a les 13:48

ERC-MES-MDC i la CUP de Tarragona han reclamat a Ballesteros que trenqui «immediatament» el pacte de govern amb el PP. Els dos grups municipals han fet aquesta petició després d’haver-se fet pública la sentència del cas Gürtel i, en conseqüència, el PSOE hagi presentat al Congrés una moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy.«No podem tenir Tarragona en mans del partit més corrupte d’Europa», ha afirmat el portaveu d’ERC, Pau Ricomà, que ha demanat a l’alcalde de la ciutat «coherència amb el que s’està vivint al Congrés». Ricomà esperona a Ballesteros a fer fora el PP de govern i buscar acords puntuals en els temes de ciutat durant el que queda de legislatura. «L’alcalde trobarà suports en els temes en què es prioritzin els interessos dels tarragonins. Per ERC no quedarà», ha afirmat el portaveu d’ERC.Per la seva banda, la CUP ha demanat a Ballesteros que trenqui «immediatament» el pacte amb el PP i ha expressat que «l’actitud que prengui el PSC en municipis com Badalona o Tarragona determinarà si el PSC prefereix aliar-se amb el PP pel 155 o bé trencar els pactes per ser coherents i responsables amb la decisió presa a Madrid i Barcelona».