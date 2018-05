Els sindicats de Correos convoquen aturades parcials el 7 de juny per denunciar la precarització de la plantilla

CCOO, UGT, CSIF i Sindicato Libre preveuen dues vagues generals a finals d'enguany i critiquen la retallada de 180 MEUR en els darrers dos anys

Actualitzada 25/05/2018 a les 14:18

Els sindicats CCOO, UGT, CSIF i el Sindicat Libre han anunciat aturades parcials de dues hores el proper 7 de juny arreu de l'Estat Espanyol aquest divendres a Tarragona. Les protestes, que es realitzaran en els torns de nit, mati i tarda, pretenen denunciar les retallades de 180 milions d'euros dels últims dos anys patides a Correos, fet que ha repercutit en la prestació d'aquest servei públic segons els sindicats que es consideren «maltractats» per part del govern espanyol. També han denunciat que la plantilla s'hagi reduït en un 26% en la darrera dècada i que el conveni col·lectiu estigui congelat des de fa quatre anys. A més, han criticat la implantació dels 'minijobs' i la sobrecàrrega dels treballadors perquè no es cobreixen les baixes. El president de CSIF Correos Tarragona, Óscar Venteo, ha reclamat un pla estratègic i d'expansió per redirigir el negoci cap a la missatgeria de paquets per contrarestar així el dèficit que arrossega l'empresa pública. Els sindicats avisen que si el govern de Madrid no els escolta les mobilitzacions es mantindran. «No callarem, cada any ens estan asfixiant més», ha reblat Enrique Martín, secretari Sector Posta del Tarragona. Per tot plegat, preveuen convocar jornades de vaga general els mesos de novembre i desembre.