Detecten tres casos de sarna a la presó de Mas Enric

Els serveis mèdics del centre els van detectar durant el mes de maig

Actualitzada 25/05/2018 a les 15:25

Els serveis mèdics de la presó de Mas Enric de Tarragona han detectat durant el mes de maig tres casos de sarna. Els afectats serien tres interns de la institució penitenciaria situada al Catllar, segons ha confirmat el Departament de Justícia.Arran de la seva detecció, els serveis mèdics haurien activat un protocol específic establert pel Departament de Salut per aquest tipus de casos. Els afectats han rebut un tractament específic.La sarna és una malaltia contagiosa de la pell causada per l'àcar humà que crea caus en forma de ziga-zaga i que es caracteritza per picó persistent. La transmissió acostuma a ser per contacte personal proper i perllongat amb la pell d'una persona afectada; per la roba de vestir, tovalloles i roba de llit contaminada. És poc probable que la sarna es pugui transmetre per contacte casual com per exemple, donar-se la mà o abraçar-se. La sarna s'agafa mitjançant el contacte directe i perllongat amb la pell d'una persona infectada. És pràcticament impossible que s'encomani per un contacte puntual amb la superfície infectada. El paràsit pot sobreviure de 24 a 36 hores fora del cos humà.El període d'incubació arriba a 6 setmanes.