Cristina Díez: «Traslladar Oncologia a Reus serà una pèrdua molt gran»

L’expresidenta del Col·legi d’Infermeria de Tarragona critica amb duresa les intencions de CatSalut

Actualitzada 24/05/2018 a les 20:11

El possible trasllat de la unitat d’Hematologia Oncològica de l’Hospital Joan XXIII a l’Hospital Sant Joan de Reus comença a aixecar polseguera. L’expresidenta del Col·legi d’Infermeria de Tarragona i exdirectora del Servei d’Infermeria del Joan XXIII, Cristina Díez, lamentava a aquest mitjà que «traslladar Oncologia a Reus comportaria una pèrdua molt i molt gran per Tarragona». Díez, que va deixar el càrrec al col·legi oficial l’any passat i que ja està jubilada, assegura que l’Unitat d’Hematologia de l’hospital tarragoní és «excel·lent» i «d’alt nivell», i que el trasllat es deu «només» a la «voluntat política d’omplir el Sant Joan».El Servei Català de la Salut (CatSalut) està treballant en la unificació dels serveis d’Oncologia dels hospitals Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus. Es tracta d’una mesura que apareix en el Pla de la Regió Sanitària 2016-2020. Fonts de CatSalut no desmentien la possibilitat que aquesta unificació es realitzi traslladant la unitat d’Hemato-oncologia, ara al Joan XXIII, a Reus. «Han d’omplir l’hospital reusenc d’alguna manera», criticava Díez.L’expresidenta del Col·legi d’Infermeria assegurava que «el sector està preocupat i enfadat», un malestar que es trasllada també als pacients. «Els malalts que atén aquesta unitat han d’estar ingressats durant força temps, i seria molt injust que aquest servei, un dels millors del Joan XXIII, marxés de la ciutat, obligant així als familiars a desplaçar-se», subratllava.CatSalut encara no ha detallat si, en cas de traslladar-se, els metges i les infermeres que treballen al Joan XXIII marxarien a Reus. «Tots els professionals que treballen en aquest servei són excel·lents i tenen una llarga experiència en el sector», manifestava Díez, que posava en valor la tasca de les infermeres perquè «són importantíssimes sempre, però més en malalts d’Oncologia, perquè no tot és curar i atendre, també s’ha d’escoltar».Díez assegura estar «molt indignada» i es preguntava el següent: «Si alguna vegada s’ha de fer un trasplant, ens enviaran a Barcelona? O el faran a Reus, quan no l’han fet mai?». L’exdirectora del Servei d’Infermeria del Joan XXIII demanava a l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, algun tipus de reacció davant de la possibilitat d’un trasllat que considera «nefast».