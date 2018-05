Benvinguda a 52 nous residents al Joan XXIII i a l'Atenció Primària del Camp de Tarragona

Un total de 31 residents són d’especialitats hospitalàries i 21 de medicina familiar i comunitària

Actualitzada 25/05/2018 a les 15:53

L’Hospital Joan XXIII ha donat la benvinguda aquest divendres a 52 nous residents que faran la seva formació a l’hospital tarragoní, a l’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona i a altres hospitals del territori. Del total de residents que s’incorporen, 31 són per a especialitats hospitalàries i 21 per a l’especialitat de medicina de família.L’acte s’ha celebrat al centre sanitari de Tarragona i ha comptat amb la presència del cap d’estudis de l’Hospital Joan XXIII, Cristóbal Añez, i la coordinadora de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària, Cruzma Fuentes, acompanyats pel director de l’hospital, Albert Pons, i pel director de l’atenció primària de l’ICS Camp de Tarragona, Daniel Ferrer-Vidal.Els 31 nous residents de les diferents especialitats hospitalàries es reparteixen de la següent manera: al·lergologia (1 resident), anàlisis clínics (1), anatomia patològica (1), anestesiologia i reanimació (3), angiologia i cirurgia vascular (1), aparell digestiu (1), cardiologia (1), cirurgia general i de l’aparell digestiu (1), cirurgia ortopèdica i traumatologia (2), infermeria obstetroginecològica (4), hematologia i hemoteràpia (1), medicina intensiva (2), medicina interna (2), nefrologia (1), obstetrícia i ginecologia (1), oftalmologia (1), otorinolaringologia (1), pediatria (3), radiodiagnòstic (1) i urologia (1 resident).En referència als 21 residents de l’especialitat de medicina familiar i comunitària, completaran la seva formació a l’Hospital Joan XXIII, al Pius Hospital de Valls i a l’Hospital de la Xarxa Santa Tecla i als Equips d’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona. Aquest any, entre aquests 21 residents, hi ha 2 residents d’infermeria familiar i comunitària.