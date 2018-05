'Appland', millor curtmetratge dels premis Syllabus

El jurat del certamen ha reconegut 'Catfish Bill' com a millor guió i el premi del públic ha recaigut en 'Sense Sentit'

Actualitzada 25/05/2018 a les 19:52

Els estudiants de tercer del grau en Comunicació Audiovisual van mostrar aquest dijous 24 de maig a l’Aula Magna del campus Catalunya els curtmetratges que han fet durant les pràctiques de l’ensenyament. Es tractava del certamen Syllabus, que organitzen des de fa cinc anys els propis estudiants. Les produccions, que són remakes de pel·lícules, es van sotmetre a la votació d’un jurat i també del públic al final del passi.Enguany el jurat estava format per Eulàlia Iglesias, crítica de cinema, membre del consell de redacció de Caimán Cuadernos de Cine i membre del consell directiu de l’Associació de la Crítica de Catalunya; Ester Sánchez, directora de fotografia i directora del curtmetratge Alicia i jo; Cilia Willem, professora del Departament d’Estudis de Comunicació, i Josep Maria Grau, enginyer i professor del Pere Martell i de Tecnologia als Estudis de Comunicació de la URV. Els seus membres van valorar de manera informada els curtmetratges, que tenen la dificultat de ser adaptacions d’obres conegudes a les quals han hagut de canviar el registre, o codis de gènere, originals.Així, el premi al millor curtmetratge va ser per a Appland; el premi al millor guió, per a Catfish Bill; i el premi del públic per a Sense Sentit. Aquesta edició, per primera vegada, també es va atorgar un premi a la millor interpretació, que va recaure sobre les actrius Mentxu Sancho i Sandra González, protagonistes de Sense Sentit.A més dels curtmetratges premiats, també s’hi va projectar Els quatre odiosos. Totes les produccions són del gènere de la comèdia (comèdia juvenil, absurda, d’autor i costumista) i adaptacions de títols coneguts, com ara la sèrie Sense 8, de les germanes Wachowski, o bé les pel·lícules Kill Bill i The Hateful Eight, de Quentin Tarantino, i La La Land, de Damien Chazelle.Els Premis Syllabus són un certamen que va començar l’any 2013 i que, any rere any, l’alumnat de Comunicació Audiovisual ha tirat endavant per mostrar al públic una de les pràctiques més importants de la carrera de Comunicació Audiovisual. Els premis tenen l’objectiu, a més de mostrar els treballs audiovisuals dels estudiants al públic i observar les seves reaccions, posar en pràctica l’organització d’un esdeveniment de gestió cultural.Els curtmetratges s’inclouran a SUBURV , el repositori en línia de les pràctiques audiovisuals que ha organitzat el Departament de Comunicació.