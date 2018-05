Uns setanta professionals assisteixen a la Jornada Tècnica de Salut Jove Adolescència i cos

Ha estat organitzada per l’Oficina Jove del Tarragonès i ha tingut lloc a l’Espai Jove Kesse

Aquest matí s'ha celebrat a l'Espai Jove Kesse la 6a Jornada Tècnica de Salut Jove Adolescència i cos. La jornada ha estat organitzada per l'Oficina Jove del Tarragonès, servei promogut en col·laboració per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de Tarragona.La jornada s’ha iniciat amb les intervencions de Clara Bermant, psicòloga i psicoanalista; i de Cristina Carretero, responsable del programa de prevenció i promoció de la salut de la Fundació FITA. Un dels aspectes que s’han mencionat per tal d’evitar els trastorns de la conducta alimentària, és el fet que és clau que tota la família mengi junta, sense televisió, tauletes ni telèfons mòbils, cosa que es percep com a molt complicada.El segon dels blocs ha estat format per una taula d’experiències d’arreu del territori relacionades amb l’adolescència i el cos. S’ha iniciat amb la intervenció de Sara Bujalance, directora general de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia, que ha presentat els serveis que porta a terme l’entitat. A continuació, Helena Salamero, psicòloga i art-terapeuta de ITA-ABB i tècnica de la Fundació FITA, ha exposat com es treballen els trastorns de la conducta alimentària des de l’art-teràpia. La tercera de les intervencions ha anat a càrrec de Magdalena Garcia, infermera del programa Salut i Escola de la Generalitat de Catalunya, que ha explicat en què consisteix el programa i quins són els tipus de dubtes que els arriben per part de les persones joves. Per cloure aquest bloc, Magdalena Piñeyro, autora del llibre Stop Gordofobia y las panzas subversas i cofundadora de Stop Gordofobia, ha destacat que la societat d’avui en dia odia la gordària i lloa el fet de ser una persona prima.Aquesta iniciativa ha permès a les persones assistents tant aprofundir en les temàtiques tractades com establir contactes amb altres professionals que treballen amb joves. La jornada ha posat de manifest la necessitat de treballar coordinadament i unir esforços entre el sector públic, el privat i les entitats del tercer sector per tal de treballar sobre tot allò que envolta l’adolescència i el cos.