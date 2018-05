Torna una nova edició de la Fira de Santa Rita

Sota el lema «Tot allò que no ho vols, algú ho aprofita» es vol incentivar el consum responsable i el reciclatge dels objectes

Actualitzada 24/05/2018 a les 19:39

Després de la bona acollida que va rebre la tercera edició celebrada al març, Tarragona se suma de nou a la moda dels Second Hand Markets amb la cuarta edició de la Fira de Santa Rita el proper diumenge 3 de juny, a l’espai de l’associació Santa Teca, al número 20-22 del C/ Sant Llorenç. L’activitat es durà a terme entre les 11 i les 20 hores, ampliant l’horari de la darrera edició, i comptarà amb el suport del Club del Vinil de Tarragona que s’encarregarà d’amenitzar la jornada amb la música dels seus discjòqueis locals. A més, Santa Teca, coorganitzadora de l’esdeveniment, oferirà dinars a preus populars a tots els assistents.Amb aquest projecte, la Fira de Santa Rita pretén incentivar la participació ciutadana en activitats relacionades amb el consum responsable i de reciclatge dels objectes. Sota el lema «Tot allò que no vols, algú ho aprofita» la Fira té com a principal objectiu crear un espai de compra-venda-intercanvi de béns amb la finalitat de reduir els residus i fomentar la reutilització. L’esdeveniment estarà obert a tot el públic.