Tarragona amplia i potencia els parcs biosaludables a la via pública

A la tardor els esportistes podran realitzar-hi exercici físic guiats per monitors professionals

Actualitzada 24/05/2018 a les 19:15

L'Ajuntament de Tarragona ha ampliat i renovat les xarxes de parcs saludables d'arreu de la ciutat. Aquesta primavera s'han instal·lat dues noves instal·lacions lúdiques a Sant Pere i Sant Pau (al costat de l'avinguda Països Catalans, dins del Parc de la Muntanyeta) i la Móra (a la cruïlla dels carrers Baix Empordà i avinguda Mediterrani). Tot plegat ha estat fruit del treball conjunt de les conselleries d'Esports i Espais Públics. Les dues instal·lacions han tingut un cost de 17.629 euros.La consellera d'Esports, Elisa Vedrina, destaca que aquests equips «constaten el compromís de l'equip de govern amb la pràctica de l'esport per al conjunt de la ciutadania, des dels infants a les persones més grans. L'aposta pels equipaments esportius de qualitat al carrer s'ampliarà properament amb la instal·lació de taules de tennis taula, cistelles de bàsquet i porteries, tots ells preparats per evitar actes vandàlics, a diferents barris de la ciutat».Vedrina també ha afegit que a la tardor està previst oferir un servei de monitoratge perquè les persones que hi facin exercici físic puguin gaudir d’un assessorament professional de forma gratuïta. Més endavant es donaran a conèixer els horaris d’aquesta activitat.Per la seva part, el conseller d’Espais Públics, José Luis Martín, afegeix que aquests parcs biosaludables s’integren dins del Pla de Millora dels Parcs Infantils de la ciutat. «Actualment hi ha una forta demanda per fer exercici al aire lliure i els equipaments actuals havien quedat una mica limitats degut a la gran afluència d’usuaris. És per això que ens vam plantejar instal·lar nous parcs biosaludables equipats amb circuits més complerts i resistents i, així ampliar el nombre d’usuaris».Un dels més destacats és el de l’Arrabassada, que ha millorat la superfície destinada a circuïts esportius. «Aquesta zona -explica Martín- està al passeig de la platja i per tant molt utilitzada per adults i amb el pas dels anys, tot i el manteniment que s’hi ha practicat, s’havia anat degradant i havia quedat petita». Aquesta nova estructura pensada per fer esport s’afegeix al carril bici que s’està construint amb l’objectiu de connectar les platges de l’Arrabassada i el Miracle.La xarxa de parcs saludables es completa amb els equipaments ubicats a la plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau i al Miracle, i amb els del Parc Saavedra i a la plaça Amèrica, equipats amb jocs destinats a la gent gran.