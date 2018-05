Més de 30.000 persones van visitar la pedrera del Mèdol el 2017

El 2010, un incendi va deixar al descobert un ampli sector del monument, ara accessible

Actualitzada 23/05/2018 a les 20:23

Reoberta el 2014

La pedrera romana del Mèdol va rebre la visita de més de 30.000 persones en el decurs de l’any passat, segon una informació de la Fundació Abertis, propietària del monument romà. L’accés a la pedrera és gratuït i es pot fer des de l’àrea de servei de l’autopista AP-7 o seguint un caminet que hi ha en les proximitats de la rotonda de la Móra. Molts dels visitants formen part de grups escolars, que aprofiten un servei que ofereix la Fundació Abertis per donar a conèixer aquest patrimoni de fa 2.000 anys, lloc on es van treure milers de carreus per construir edificis de la ciutat de Tarraco.El Centre d’Interpretació del monument permet al visitant informar-se de les característiques de la pedrera, el sistema d’extracció dels carreus que van utilitzar els picapedrers, la seva ubicació en relació a la Via Augusta i el destí que van tenir els blocs.El símbol de la pedrera és l’agulla central, de 16 metres, que marca l’altura de la mateixa abans que comencés l’extracció. Fins al 2010 es coneixia una bona part de la pedrera, però aquest any es va produir un incendi que va deixar al descobert una àmplia extensió de terreny, on s’aprecien impactes de l’acció dels picapedrers i blocs parcialment tallats que van quedar a lloc, probablement coincidint que la pedrera va deixar de ser utilitzada. La crema de massa arbòria va fer aflorar murs de pedra impactants, amb la traça de centenars de carreus a punt de ser extrets i blocs que criden l’atenció del visitant, que les marques deixades per les eines dels picapedrers.Quatre anys després de l’incendi, i després de l’execució d’un projecte de rehabilitació del Clot del Mèdol i del nou sector que va aparèixer com a conseqüència dels efectes del foc, Abertis, obria les portes a un espai molt renovat, de major extensió, amb diversos punts d’observació distribuïts pel recinte. A més, es va procedir a l’adequació de camins per poder accedir-hi al punt més elevat, des d’on s’albira el Clot, sector on es troba l’Agulla del Mèdol, espai que, per motius de seguretat, és l’únic tancat a les visites. No obstant això, atalaies ubicades de manera estratègica ofereixen una magnífica vista de la zona més emblemàtica del monument, declarat Patrimoni Mundial per la Unesco. La intervenció d’Abertis va permetre recuperar per a la ciutat un dels seus símbols d’època romana i posar-lo al dia.