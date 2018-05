La platja Llarga 'estrena' pàrquing i la de la Mòra tindrà una guingueta

La Savinosa dispondrà aquesta temporada de bany del 2018 d’un servei de lloguer de patins

Guingueta a la Móra

Les persones que recentment han anat a la platja Llarga des de l’accés situat a l’altura de la Ciutat de Repòs i Vacances –l’antiga Residencial– han comprovat que uns pilons separen els vianants dels vehicles, per garantir la seguretat d’aquests, en un petit tram de carretera que la Diputació de Tarragona ha traspassat a l’Ajuntament. L’administració intercomarcal s’ha fet càrrec de les obres. L’actuació ha comportat altres millores, com l’adequació de l’aparcament de vehicles localitzat en un espai de moreres, en les proximitats del club de vela, on la terra ha donat pas a un conglomerat. La intervenció també ha estat finançada per la Diputació.El projecte ha comportat la instal·lació de punts de llum, així com elements que obliguen a reduir la velocitat als vehicles que hi circulen per una zona molt utilitzada per vianants, de manera especial durant la temporada de bany. Fins ara, en aquest tram, on la carretera supera el traçat del ferrocarril, no hi havia cap tipus d’element separador entre els vianants i els vehicles, circumstància que suposava un alt risc per a les persones que es desplaçaven a peu.Els objectius que persegueix aquesta actuació són dobles. Per una banda, es procedeix a la millora de l’accés a la platja que és més utilitzat pels banyistes i, per altra, es pacifica l’espai amb mesures que afecten la circulació de vehicles. La millora urbanística va ser inclosa en l’acord al qual van arribar el passat mes de gener la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona, abans de procedir al traspàs de la carretera.La platja de la Móra també oferirà nous serveis en el decurs de la temporada de bany d’aquest any. Per una banda, l’Ajuntament va licitar la instal·lació i el servei d’una guingueta que ocuparà 80 metres quadrats, dels quals 40 corresponen a terrassa. En aquesta platja, a més, a partir de l’1 de juny hi haurà un servei de lloguer de gandules. L’adjudicació ha estat per un total de quaranta unitats.Enguany, també presentarà una novetat la platja de la Savinosa, que incorporarà un servei de lloguer de patins. En total, hi haurà un màxim de deu, distribuïts en una superfície de 75 metres quadrats. El nou servei està autoritzat a iniciar la seva activitat el pròxim 1 de juny. La possibilitat de poder llogar un patí suposa un nou al·licient per als usuaris d’aquesta platja del terme municipal.