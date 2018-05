La plaça Corsini ja disposa d'una font ornamental

En els pròxims dies entrarà en funcionament

Actualitzada 23/05/2018 a les 20:29

En els pròxims dies entrarà en funcionament la font ornamental que l’Ajuntament ha instal·lat a la plaça Corsini. La seva presència ha cridat l’atenció de les persones que ahir van passar per aquest indret que ha estat remodelat, com a conseqüència de les obres que es van fer al Mercat Central.La font, junt amb el banc amb fanal que es va posar el mes de desembre de l’any passat, són els dos elements que dominen la plaça, junt amb el carilló que es farà a la façana del Mercat Central. La font segueix les característiques d’altres que es troben en diversos punts de la ciutat, com la Rambla Nova o la plaça de la Font. La font era un dels elements reclamats per les associacions veïnals, amb l’objectiu de convertir la plaça remodelada en un espai adequat pel gaudi dels més petits i, també, de les persones que hi passegen.