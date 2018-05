La Guàrdia Civil de Tarragona destrueix prop de 2.500 armes destinades a ferralla

Entre les armes que s’han destruït hi ha un canó d’artilleria de 125 mm

La Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de Tarragona ha destruït per fosa un total de 2.643 armes de foc que estaven depositades per convertir-les en ferralla. Les armes que s’han destruït es trobaven a la Intervenció per diverses causes: mort del titular, caducitat de la llicència d’armes, entrega voluntària dels propietaris, subhastes que han quedat desertes i, en menor nombre, les armes intervingudes per fets delictius o per altres tipus d’infraccions administratives.Un total de 1.908 armes de les que s’han destruït corresponen a armes de foc llargues, 349 a pistoles i revòlvers, 110 d’aire comprimit i 96 armes blanques. Totes van ser reduïdes a ferralla mitjançant la fosa en una fàbrica de laminats de la província de Barcelona.Algunes de les armes destruïdes eren armes blanques i d’aire comprimit que havia intervingut la Guàrdia Civil o altres cossos especials de Tarragona en diverses actuacions, així com un canó d’artilleria d’imitació de 125mm depositat voluntàriament per a la seva destrucció.La reducció a ferralla de les armes està regulada en el vigent Reglament d’Armes del any 1993 i posteriors normes complementàries. L’import obtingut, un cop descomptades les despeses de manipulació, són ingressats al Tresor Públic.