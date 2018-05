El foc va cremar 30 metres quadrats de la nau, on hi havia papers i deixalles

Actualitzada 24/05/2018 a les 10:50

Els Bombers de la Generalitat han treballat, la matinada d'aquest dijous 24 de maig, en les tasques d'extinció d'un petit incendi en una nau abandonada de Tarragona. El cos ha rebut l'avís a tres quarts d'1 de la matinada que s'havia declarat un foc en una nau situada a la carretera C-31B. L'incendi ha cremat 30 metres quadrats del lloc, on hi havia papers i deixalles, i no ha causat cap més afectació. Un vehicle dels Bombers ha aconseguit apagar el foc en poc més d'un quart d'hora.