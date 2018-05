Ematsa invertirà 1 MEUR per substituir les canonades d'uralita de Cala Romana

Es canviaran 6.522 metres, les obres s’executaran en diferents fases i l’actuació, que començarà després de l’estiu, s’allargarà durant dos mesos i mig

Actualitzada 23/05/2018 a les 19:45

L’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona S.A. (Ematsa) invertirà un milió d’euros per substituir per tubs de fundició les canonades d’uralita de la xarxa de distribució de Cala Romana. Es tracta d’una de les zones de Tarragona on els conductes estan més envellits. De fet, les canonades d’uralita no es poden col·locar a la xarxa des dels anys 90, per tant, la instal·lació no es renova des de fa dècades. L’actuació canviarà un total de 6.522 metres de tubs i les obres, que començaran quan acabi l’estiu, tenen un període de durada de dos mesos i mig.«Les canonades de Cala Romana estaven molt velles i ja havien complert amb la seva funció». Eren les paraules del responsable de l’àrea d’Operacions i Gestió de l’Energia d’Ematsa, Agustí Garciapons. Tot i que a la ciutat encara resten «molts quilòmetres» per canviar, l’actuació de Cala Romana era «prioritària». La xarxa de distribució té un rendiment d’entre el 60% i el 65%. Això significa que les pèrdues d’aigua són constants i que, per tant, l’abastiment és deficitari. Amb les canonades de fundició, que són les que s’instal·laran a partir del mes de setembre, el rendiment arribarà fins al 85%. Així doncs, se situarà en la mitjana global d’Ematsa, que té una eficiència de més del 80%.Les canonades d’uralita no es poden instal·lar en la xarxa de distribució des dels anys noranta, quan es va prohibir aquest material per la seva toxicitat. Tota la canalització de Cala Romana està formada per uralita, per tant, és evident que la xarxa no es canvia des de fa dècades. Cal dir, però, que no hi ha cap llei que obligui a l’administració a eliminar-les, encara que no és recomanable el seu ús.Les obres començaran després de l’estiu i els més de sis quilòmetres de tubs que cal canviar es retiraran en diferents fases. Els treballs influiran en l’abastiment d’un total de 360 clients, encara que el grau d’afectació serà més o menys alt segons el tram d’obra que s’estigui executant. Amb tot, la durada prevista d’aquestes actuacions serà de dos mesos i mig. El pressupost total del projecte és de 994.376,70 euros (sense IVA).El projecte, que ja s’ha adjudicat, està subjecte a l’aprovació del Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona. Tot fa preveure, però, que no hi haurà problemes perquè els grups municipals ho acceptin. D’altra banda, l’objectiu d’Ematsa és anar substituint les canonades d’uralita que encara formen part de la xarxa de distribució d’aigua de la ciutat. El pròxim gran projecte que vol dur a terme l’empresa municipal és la substitució de la canonada principal de Sant Pere i Sant Pau. «Hem d’anar de mica en mica perquè tenim el pressupost just», acabava dient Agustí Garciapons.