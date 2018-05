El mamífer ha mort minuts després que arribés el personal del CRAM

Actualitzada 24/05/2018 a les 20:46

Un dofí ha quedat embarrancat a la platja del Miracle a Tarragona aquesta tarda, cap a les 19.30 hores. Diverses persones han alertat a la Guàrdia Urbana, que ha acudit a la zona per verificar l'estat de l'animal.Els agents han posa estaques per delimitar la zona per tal de no estressar el dofí i s'ha avisat al Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Diversos membres de l'associació Abogados en Defensa Animal de Tarragona (ADAT) s'han desplaçat a la platja per ajudar a l'espècie marina fins que arribi el CRAM. Aquesta Fundació és la que ha de valorar l'estat de l'animal i veure si es torna a l'aigua o bé es trasllada a les seves instal·lacions per tractar-lo.Es desconeix com ha arribat l'animal a la vora de la platja, si ha estat per què es troba ferit o si s'ha desorientat, asseguren fonts de la Guàrdia Urbana. Al lloc dels fets també hi han acudit diverses patrulles de Mossos d'Esquadra.Finalment el personal del CRAM s'ha personat a la platja del Miracle i ha retirat l'animal, que finalment ha mort.