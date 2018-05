Un nou FP a Tarragona en gestió de l'aigua pioner a Catalunya

L'Institut Pere Martell ofereix cicles de formació professional amb alt nivell d'inserció laboral

Actualitzada 23/05/2018 a les 10:56

Una nova titulació pionera a Catalunya es realitzarà a l’Institut Pere Martell. L’FP en Gestió de l’aigua es realitzarà per primer cop a l’institut tarragoní, que s’ha vist en l’obligació d’ampliar la seva oferta educativa per la forta demanda de nous perfils professionals i persones quilificades.L’institut va detectar que existia una mancança de treballadors en el sector de l’aigua, i per aquest motiu va decidir iniciar els estudis en aquest sector. L’any 2014 ja van ser pioners en impartir el CFGM de Xarxes Instal·lacions i Estacions de Tractament d’Aigua, i de cara al curs 2018-2019 s’implantarà el nou CFGS de Gestió de l’Aigua en Modalitat Dual. Els continguts d’aquesta nova titulació giren al voltant de la qualitat i tractament d'aigües, la gestió eficient de l'aigua, la configuració de xarxes, sistemes elèctrics automatismes i telecontrol en instal·lacions d'aigua i gestió d'operacions, qualitat i Medi Ambient.L’Institut Pere Martell de Tarragona va ser distingit l’any passat com a millor iniciativa en ocupació d’àmbit professional durant l’acte de commemoració el 150è aniversari d’Aigües de Barcelona, impulsat per la Fundació Príncep de Girona. El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, destaca que «l’FP dual significa un compromís a tres bandes: empreses, centres formatius i alumnes». Afegeix que «els graduats en formació professional estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves, ja que les empreses estan cercant els perfils professionals que ofereix l’FP».