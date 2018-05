UGT i CCOO demanen recuperar el poder adquisitiu al govern espanyol

Els sindicats majoritaris no descarten convocar una vaga general per respondre a l’Estat

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:14

UGT i CCOO es van mobilitzar ahir a les portes de la patronal CEPTA a Tarragona. Van denunciar el bloqueig de les patronals en la negociació col·lectiva, van demanar una recuperació del poder adquisitiu dels salaris i combatre les problemàtiques de les pensions i la bretxa salarial. Els delegats dels sindicats i representants de diferents sectors laborals, van demanar un millora en els salaris, les pensions i l’ocupació.El secretari general de CCOO a Tarragona, Vicente Moya, va remarcar que «no descartem convocar una vaga general», ja que van denunciar que l’acord estatal segueix estancat perquè no poden arribar a un acord el govern. Van dir que es pot produir un conflicte, és a dir, més mobilitzacions al carrer si no aconsegueixen els seus propòsits, ja que han vist que les mobilitzacions de masses donen profit. També van requerir «una millora en el sistema de contractació», ja que la productivitat empresarial ha augmentat però els sous i les condicions laborals encara són precaris. D’altra banda, van demanar que el sistema de pensions sigui de caràcter públic, perquè han vist que aquest mètode pot arribar a ser viable. Així com suprimir la bretxa salarial, on «la dona ha de treballar 34 dies més per tenir el mateix sou que un home», manifesta el secretari general.El secretari general de la UGT a Tarragona, Joan Llort, va fer una crida als treballadors i va manifestar que «estem al carrer i seguirem al carrer» per aconseguir una millora de la situació laboral. Al Camp, un dels sectors més afectat és el del metall, així com el de serveis i hostaleria, on Joan Llort va posar l’exemple de les vagues convocades pels treballadors de PortAventura.