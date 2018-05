Treballadors d'iDental afirmen que fa dos mesos que no cobren la nòmina

La clínica va obrir dimarts les seves portes, tot i que el dilluns alguns clients van rebre un missatge informant-los que tancaria «per incidències tècniques»

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:57

La clínica iDental de Tarragona va obrir finalment les portes la jornada de dimarts, tot i que el dia anterior alguns clients van rebre una comunicació de l’empresa on aquesta informava que romandria tancada per «incidències tècniques». La situació al matí era, almenys en aparença, crítica, una impressió que es va corroborar quan personal de la clínica va comentar a una pacient que «fa dos mesos que no cobrem». La reusenca Anna Agustench, clienta de la clínica, va visitar dimarts iDental per fer uns tràmits. El personal que la va atendre va assegurar, a més del fet de no cobrar la nòmina dels dos darrers mesos, que la directora es trobava de vacances i que l’únic personal que atenia els clients eren les auxiliars i un doctor. Davant de la situació que es va produir, Agustench va demanar l’historial clínic, com també va fer un altre client que no va perdre atenció de la conversa.Agustench representa un dels molts casos de clients d’iDental que estan preocupats pel seu futur, el de la seva boca i per haver de pagar fins al final els diners contractats amb una financera tot i que renuncien a seguir tractant-se amb aquesta clínica. El seu cas és molt similar al d’altres pacients consultats per Diari Més.Agustench es trobava en situació d’atur laboral quan va veure en la proposta d’iDental un bon moment «per arreglar-me la boca». Va iniciar el tractament el mes de juny del 2016. «Em van dir que en un any tindria la boca perfecta i en gairebé dos anys només m’han posat dos queixals i, a més, a mitges». Agustench va afegir que «vaig patir una infecció, he anat diverses vegades i el metge era diferent, i en una ocasió el doctor va dir que havia de treure’m un queixal i, davant el meu dubte, li vaig dir que la radiografia que consultava no era la meva». La seva mare, que la va acompanyar a la consulta, va afegir que «el doctor ens va dir que teníem tota la raó a l’hora de queixar-nos».Ayad el Addouti també va acudir a la clínica en la jornada d’ahir. Es va mostrar pessimista davant la situació de possible tancament d’iDental a Tarragona, com va succeir la setmana passada amb la clínica de Barcelona i, anteriorment, amb les de ciutats com Saragossa o Santander. «Fa un any que vaig començar el tractament i estic sense bona part de les dents». El Addouti va dir que «quan no hi ha material, hi ha vaga dels treballadors perquè no els paguen o anul·len les visites». Aquest pacient va expressar la necessitat que «els polítics intervinguin i prenguin alguna decisió: només que hi hagués un cas, ja haurien de fer-ho perquè els clients estem desprotegits». Els clients consultats per aquesta redacció van confirmar que, per poder accedir als preus rebaixats que els va oferir iDental, van haver de contractar els serveis d’una financera.Estava a punt d’iniciar-se la intervenció quan Alcira Patricia Barquero, resident a Tarragona, va decidir, «en bona hora», no fer-se el tractament. «Vaig preguntar al doctor que anava a fer i quan va dir que m’extraurien totes les dents i em posarien una pròtesi, vaig recordar-li que jo, en el contracte, vaig firmar que m’havien de posar implants. Va contestar-me que feia dos mesos que havien canviat la tècnica, a la qual cosa jo vaig respondre que no em fes res».Barquero va explicar que «vaig decidir operar-me per posar-me un implant perquè, mitjançant la financera, em sortia per uns 3.700 euros. Em van fer una neteja, una radiografia i van tapar una càries. Després, la clínica va estar tres o quatre mesos tancada, suposadament per una avaria, primer, i per fer reformes, després, segons em van dir», va comentar la client d’iDental.El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya aconsella fer els passos següents a aquelles persones que hagin contractat un tractament en una clínica dental que hagi estat tancada de forma sobtada, tant si el client ha pagat la totalitat o una part de l’import del tractament, i hagin deixat amb el tractament a mitges. En primer lloc, cal fer una recopilació de tota la documentació de què disposi el pacient (publicitat, pressupost, contractes, factures, rebuts i història clínica, si la té) i presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra. En el cas que s’hagi finançat el pagament del tractament mitjançant un crèdit amb una entitat financera, cal dirigir-se a aquesta per demanar-ne l’anul·lació per incompliment del contracte (si no s’ha prestat la totalitat del que es va contractar), juntament amb la còpia de la denúncia presentada davant els Mossos. Si el pagament es va fer amb targeta de crèdit, s’ha de dirigir a l’entitat de crèdit per demanar l’anul·lació del càrrec i el corresponent reemborsament al compte del client. Si l’entitat no ho accepta, llavors s’ha de presentar una reclamació, queixa o denúncia davant la mateixa entitat financera. El client també pot dirigir-se a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor o a l’Agencia Catalana de Consum de la Generalitat.