Tarragona Centre lamenta que no es faci la zona infantil del carrer Ixart

L’entitat veïnal acusa l’Ajuntament de «trencar una promesa» i de «manca de transparència».

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:33

L’Associació de Veïns Tarragona Centre va mostrar ahir el seu malestar amb l’Ajuntament per no habilitar una zona infantil al carrer Ixart, després que va rebutjar la proposta de l’entitat de fer-ne un a la remodelada plaça Corsini. L’associació va recordar que el 13 de gener del 2016 «els regidors Josep Maria Milà i Elvira Ferrando van assegurar-nos que el parc infantil es faria al carrer Ixart, per compensar la decisió de no posar-lo a la plaça Corsini». El projecte preveia que ocupés 400 metres quadrats del carrer i que estaria inspirat en el Seguici Popular, idea que va proposar un nen que va participar en un concurs de dibuix.L’entitat veïnal va remarcar que «el 16 d’octubre del 2016 el regidor de Territori, Josep Maria Milà, ens va entregar el projecte del parc que demanaven que es fes a Corsini i ens va assegurar que el pressupost estava confeccionat i que ascendia a uns 36.000 euros». «Des de l’Associació, doncs, estàvem convençuts que el parc infantil tirava endavant». L’entitat va afegir que «la sorpresa va ser majúscula quan, el 8 d’octubre del 2017, el regidor José Luis Martín anunciava que el part infantil es construiria al recinte del Banc d’Espanya en lloc del carrer Ixart, per motius de seguretat».L’Associació de Veïns Tarragona Centre no vol «entrar a discutir la idoneïtat de l’espai del Banc d’Espanya ni el fet que ens assabentéssim per la premsa del trencament d’una promesa». En aquest context, ahir va subratllar que «el que ens resulta més preocupant és constatar la manca de transparència i la ineficàcia dels nostres dirigents». L’organització veïnal es pregunta també «perquè es va preparar un projecte si ni tan sols havien fet –els responsables municipals– els informes tècnics oportuns».Cal recordar que en la zona d’incidència del parc infantil que es volia fer a Ixart hi ha l’accés a un aparcament de vehicles. L’associació va indicar que, si aquest aspecte implica un perill per als usuaris del parc, «com pot haver-n’hi un parc a la rotonda de la plaça Imperial Tarraco, que està envoltada de cotxes, té un pont sense proteccions pels més menuts, on no hi ha tanques que delimiten la gespa de la carretera ni un mínim element per evitar caigudes a l’interior de l’estany». En opinió de l’Associació de Veïns Tarragona Centre, «resulta sorprenent i decebedor comprovar que el nostre Ajuntament actua amb tan poca previsió i planificació», va concloure l’entitat del centre de la ciutat.