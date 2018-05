Ematsa crea un espai d'innovació obert a la ciutadania

Inclou també una sala dissenyada per la gestió d’incidències i situacions d’emergència

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) organitza la Jornada IDEA on es presentaran projectes innovadors vinculats al sector de l’aigua. La jornada tindrà lloc el 31 de maig a les instal·lacions d’Ematsa i constarà d’una part més tècnica, que es desenvoluparà d’11 a 14 hores, i una de més institucional, entre les 17 i les 18.30 hores. Aquesta darrera comptarà amb la participació com a ponent de l’alcalde de Tarragona i president d’Ematsa, Josep Fèlix Ballesteros així com del director General d’Agbar a Catalunya i Conseller Delegat d’Ematsa, Albert Martínez Lacambra. També hi participarà amb una ponència Gonzalo Delacámara, economista, director Acadèmic del Foro de la Economía del Agua i consultor internacional de la Unió Europea, Nacions Unides, Banc Mundial, OCDE i BID.A la Jornada IDEA es presentarà, entre d'altres, el projecte SinapTIC orientat a recollir i analitzar les dades del cicle integral de l'aigua per generar la informació i coneixement necessaris que facilitin una presa de decisions més àgil i eficaç. Pretén potenciar la capacitat innovadora de la companyia, ampliar la seva activitat vinculada als ajuntaments i l’Administració, fer evolucionar processos tècnics per afrontar reptes de tot tipus que planteja el futur.La primera fase finalitza aquest mes de maig i consisteix en una adaptació dels espais d’Ematsa de la Muntanyeta. La Sala Fòrum es concep com un espai polivalent amb capacitat de fins a 30 persones on serà possible acostar a la ciutadania aquells aspectes que els afecten de l’activitat d’Ematsa i que inclou també un espai especialment dissenyat per la gestió d’incidències i situacions d’emergència a través del qual es té accés a tota la informació que es gestiona dels del centre de control a temps real. L’antic dipòsit Pedrol s'ha remodelat per, a més de dotar de nova tecnologia al Centre de Telecontrol, habilitar-hi un espai de divulgació sobre la història de l’abastament d’aigua a la ciutat, sobre l’activitat d’Ematsa i sobre el principals projectes d’innovació de cada moment.