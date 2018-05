Els sindicats de l'Ensenyament reivindiquen «educar en llibertat»

Prop d’un centenar de docents s'han concentrat aquesta tarda a la Subdelegació del Govern

Actualitzada 23/05/2018 a les 20:27

«No esteu soles» o «deixeu-nos educar en llibertat» han estat algunes de les consignes que aquesta tarda s'han sentit a la concentració de docents celebrada davant de la Subdelegació del Govern espanyol a Tarragona. El motiu, respondre a la «campanya de criminalització» i a les «acusacions d’adoctrinament» que ha rebut el professorat públic en els darrers mesos. «Exigim al Departament d’Ensenyament que defensi els seus treballadors i treballadores», han expressat els sindicats USTEC, ASPEPC.SPS, CCOO, UGT, CGT i USOC en el seu manifest.Tarragona s'ha unit aquesta tarda a la convocatòria organitzada a nivell català sota el lema Deixeu l’educació en pau. Volem educar en llibertat. Per aquest motiu, desenes de membres del personal docent s'han concentrat a dos quarts de set de la tarda davant de la Subdelegació del Govern espanyol, a la plaça Imperial Tarraco. «Hem de posar en valor una escola que vol educar en un pensament crític i que lluita per la llibertat i la democràcia, per això hem de fer front als que no la volen i han posicionat l’ensenyament com un punt de confrontació en aquest país», ha dit el portaveu a Tarragona del sindicat USTEC, Josep Maria Cartanyà.Els sindicats faran costat als mestres implicats en aquestes acusacions i, asseguren, «actuarem en conseqüència en la defensa del professorat i el personal docent en general». Els sindicats no descarten noves convocatòries per fer front a la «campanya de criminalització».