Dídac Nadal i Jordi Sendra, rivals en les primàries del Partit Demòcrata

El primer promet un «relleu generacional» i el segon farà valer la seva «experiència» per guanyar

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:10

Dídac Nadal i Jordi Sendra. Aquests són els candidats que es presentaran a les primàries del PDeCAT, que se celebraran el pròxim dia 30. El primer és l’actual portaveu del partit a l’Ajuntament, i el segon ha estat regidor al consistori amb Convergència (2003-2011) i diputat al Parlament amb la coalició Junts pel Sí. Tots dos pugnen per convertir-se en l’alcaldable del Partit Demòcrata en les properes eleccions municipals, i ho fan amb característiques ben diferents. Nadal augura un «relleu generacional total», amb una llista que estarà formada, en gairebé la seva totalitat, per persones menors de 45 anys. Sendra, en canvi, encara no ha pensat en qui l’acompanyarà en cas de guanyar, però té clar que posarà en valor la seva «experiència política».El PDeCAT decidirà el dia 30 qui serà l’alcaldable del grup a les properes eleccions municipals. Els candidats són la representació ben clara de les dues generacions polítiques que, actualment, lluiten per agafar les regnes dels partits. Tots dos veuen amb «total normalitat» la celebració d’aquests comicis interns, que Nadal qualificava com la «festa de la democràcia».El fill de l’exalcalde de la ciutat, Joan Miquel Nadal, assegurava que «el partit està cómode amb mi». La seva candidatura com alcaldable és un fet que es va començar a gestar fa uns mesos, quan va convertir-se en portaveu després de la mort de l’exlíder del partit a Tarragona, Albert Abelló. «Són aquelles coses que es van cuinant», deia Nadal en relació al seu pas com a portaveu, que es va produir després que diversos membres de la llista renunciessin al càrrec. Nadal també ha pensat en una possible llista electoral, equip que l’acompanyaria de cara als comicis municipals. «Hi haurà més dones que homes, majoritàriament seran persones de menys de 45 anys i un 90% seran militants del PDeCAT», va detallar l’actual portaveu del grup.Per la seva banda, Sendra assegurava que «sé a qui m’enfronto», en relació al passat polític del pare de Dídac Nadal, però que «la gent ha de votar al Dídac, no al seu pare». Sendra encara no ha pensat en qui el podria acompanyar, però té clar que serà gent que «pugui captar vots i tingui capacitat per portar un Ajuntament». L’exdiputat al Parlament, que veu una Tarragona «abandonada», farà valer la seva «experiència política» per convertir-se en alcaldable. «Sóc prou reconegut a la ciutat», va assegurar en relació a la seva trajectòria.