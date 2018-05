CatSalut treballa en la reunificació d'Oncologia entre Tarragona i Reus

L’Hemato-oncologia del Joan XXIII podria traslladar-se al Sant Joan de Reus, però «encara no s’han pres decisions»

El Servei Català de la Salut està treballant en la reunificació dels serveis d’Oncologia i Hematologia oncològica entre els hospitals Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus. D’aquesta manera, l’especialitat d’Hematologia Oncològica, que a hores d’ara es troba a Tarragona, marxaria a la ciutat veïna. Aquesta possibilitat fa un parell d’anys que s’escampa pels passadissos d’Hematologia del Joan XXIII i, de fet, els treballadors ja havien preguntat per aquesta qüestió en més d’una ocasió. La direcció de l’hospital, però, no ha comunicat res en ferm. Des de CatSalut expressaven que «encara no s’han pres decisions», però la mesura de reunificar serveis es contempla al Pla de la Regió Sanitària.«Reordenar els serveis sanitaris i desplegar models d’atenció de les patologies amb una prevalença més elevada o amb un impacte més negatiu sobre la qualitat de vida del malalt, amb l’objectiu de donar una resposta resolutiva i coordinada entre els diferents nivells assistencials». Aquest és un dels objectius que es marca el Pla de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona 2016-2020 i que fa referència, de manera directa, al servei d’Oncologia. Així doncs, des de CatSalut confirmaven que «s’està treballant en aquesta reunificació». En aquest sentit, fonts de l’organisme públic no desmentien que el focus d’aquesta centralització sigui l’hospital Sant Joan de Reus.Els treballadors de l’àrea d’Hematologia de l’hospital Joan XXIII fa mesos que van preguntar a la direcció si els rumors del trasllat eren certs. Des del centre tarragoní mai han confirmat aquesta informació, i es remeten al Servei Català de la Salut, que és qui prendria aquesta decisió. «Encara no hem pres cap decisió», deien des de CatSalut, i afegien que «no volem parlar de terminis». El Pla de la Regió establia que aquesta unificació s’havia de dur a terme entre els anys 2016 i 2020 i, per tant, el termini encara no s’ha esgotat.L’àrea d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus és un dels serveis amb més rellevància dintre del centre. De fet, l’any 2015 es va constituir com l’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud. Amb aquesta reunificació, que busca «millorar el procés diagnòstic i terapèutic del càncer», complementaria els seus serveis i ampliaria el seu radi d’actuació. Cal recordar que, a més, és l’àrea de l’hospital reusenc amb més treballadors –supera el centenar–.Per la seva banda, el Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona està dirigit des d’octubre de 2014 per l’Institut Català d’Oncologia (ICO). L’ICO té la missió de reduir l’impacte del càncer a Catalunya i el servei d’Hematologia té la missió de proporcionar diagnòstic, tractament i seguiment a tots els pacients del territori amb malalties de la sang. Té un equip humà format per deu hematòlegs, quatre residents (un per any), equip d’infermeria especialitzada i una administrativa.A més, és l’únic de la província de Tarragona que realitza autotrasplantaments a pacients que pateixen malalties hematològiques. Fa autotrasplantantaments de progenitors hematopoètics, cèl·lules mare o a pacients amb diverses malalties malignes del moll de l’os, etc. Tant el servei del Joan XXIII com l’Institut reusenc formen una àrea de tractament del càncer molt potent.