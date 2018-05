Aprofita una bastida d'obra exterior per entrar a robar en una casa per la finestra de la cuina

El propietari de l’habitatge va enxampar el lladre in fraganti en despertar-se pel soroll

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 23 anys, nacionalitat marroquina i veí de Tarragona com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a domicili en grau de temptativa. El jove va aprofitar que hi havia una bastida d’obra exterior per entrar a robar a un habitatge del carrer Trinquet Vell per la finestra de la cuina. Els sorolls però, van despertar l’amo de l’habitatge, que va enxampar el lladre in fraganti.Els Mossos van rebre un avís a la 1.15 de la matinada d’aquest dilluns en el qual un propietari d’un domicili els informava que havia enxampat un lladre robant a casa seva, al carrer Trinquet Vell de Tarragona. Els Mossos es van desplaçar fins al carrer, on van trobar tres persones: el denunciant, un amic seu i l’home que suposadament havia entrat a robar a l’habitatge.El denunciant va explicar als agents que estava dormint i s’havia despertat en escoltar sorolls a la cuina. En aixecar-se i encendre el llum, va enxampar un home registrant la seva nevera. Tot seguit, el va fer fora de casa seva sense que l’home oferís cap tipus de resistència.El presumpte autor dels fets va donar una versió incoherent, inclús va manifestar que tan sols havia pujat al terrat de l’edifici per mirar les estrelles. Els agents van comprovar que l’accés al domicili s’havia dut a terme escalant per una bastida provisional d’obra exterior instal·lada a l’edifici i, a posteriori, va accedir per la finestra de la cuina.Els agents van detenir al jove com a presumpte autor d’una temptativa de delicte de robatori amb força a domicili. El detingut, amb quatre antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar ahir a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.