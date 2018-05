Un estudi relaciona el consum de làctics amb la reducció de les cataractes

L'estudi de més de 5 anys a gairebé 6.000 participants, s'ha realitzat per investigadors de la URV i l'Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Actualitzada 22/05/2018 a les 11:02

Un estudi sobre la relació entre el consum de làctics i el risc d’aparició de cataractes, realitzat pels investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, ha conclòs que alguns factors dietètics poden afectar a la formació de cataractes.Unes de les principals causes de ceguera són les cataractes, sobretot si no es tracten amb anterioritat. Es relaciona aquesta malaltia amb l’envelliment de les persones, però existeixen altres factors que influeixen en l’aparició, com per exemple la diabetis, l’obesitat o fumar. La URV ja va publicar un estudi l’any 2017 on es declarava que hi havia una relació positiva entre el consum elevat de vitamina K i un petit risc de tenir cataractes. Han seguit aquesta mateixa línia d’investigació, la científica predoctoral, Lucia Camacho, la investigadora i líder de l’operació, Mònica Bulló, i el catedràtic Jordi Salas-Salvadó. Han avaluat gairebé 6.000 pacients amb risc alt cardiovascular durant un període de més de 5 anys, on han arribat a la conclusió que les persones que consumien regularment iogurt descremat presentaven un menor risc de contraure cataractes.Els productes làctics són naturalment rics en proteïnes i micronutrients importants per a la salut com el calci, magnesi, fòsfor i vitamines A i B12. Per tant, incloure aquests productes de manera habitual en una dieta saludable, porta a millores en la salut com disminuir el risc d’aparició de malalties com la diabetis tipus 2 i síndrome metabòlica.