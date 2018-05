Un detingut per intentar robar a una empresa de Tarragona acumula més de 110 antecedents policials

Els Mossos el van detenir juntament amb una dona i amb un camió sostret a Sant Andreu de la Barca

Actualitzada 21/05/2018 a les 16:23

Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tarragona van detenir la matinada de diumenge una dona, de 29 anys, i un home de 34 anys, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns d’Esparreguera, després de ser localitzat intentant robar a una empresa al polígon Entrevies.La parella havia estat detinguda al mes d'abril per intentar robar, amb el mateix 'modus operandi', en una empresa de Constantí i amb un camió robat a Viladecans. També estan relacionats amb 6 fets similars durant el mes de maig arreu de Catalunya. L'home acumula més de 100 antecedents policials.Al voltant de les 00.15 hores de diumenge els mossos van rebre l’avís que dos homes i una dona havien estacionat un camió al costat de la tanca d’una empresa del polígon industrial Entrevies. Tot seguit, els tres individus van bordejar la tanca de l’empresa i van mirar amb atenció la zona destinada a emmagatzemar materials.En arribar a la zona una dotació policial de paisà va veure com un home i una dona pujaven al camió estacionat i es disposaven a engegar-lo. Els agents van aturar-los i van comprovar que el camió, tot i no constar com a sostret, presentava el pany de la porta del conductor forçat i tenia el pont fet.Es va poder contactar amb el propietari del vehicle el qual va confirmar que divendres a la tarda l’havia deixat estacionat degudament a Sant Andreu de la Barca, i que encara no s’havia adonat que li havien pres.Els mossos van detenir l’home i la dona com a presumptes autors d’un robatori amb força i furt d’ús de vehicle i un robatori amb força en grau de temptativa. Ambdues persones han estat detinguts aquest últim mes en sis fets similars arreu de Catalunya. La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir al tercer implicat.Els detinguts, l’home amb 111 antecedents policials i la dona amb 24 antecedents, han passat aquest dilluns a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que ha decretat la seva en llibertat amb càrrecs.