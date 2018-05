Un cotxe atropella un home de 50 anys a Torreforta

El SEM va evacuar l'afectat en estat menys greu a l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 22/05/2018 a les 13:42

Un home de 50 anys va resultar ferit menys greu, la nit d'ahir dilluns 21 de maig, en ser atropellat per un cotxe al barri tarragoní de Torreforta. El succés es va produir poc abans de les 10 de la nit al carrer Gaià i es desconeixen les causes per les quals es va produir l'atropellament.El telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada, minuts abans de les 10 de la nit, alertant que un turisme havia atropellat un vianant a l'alçada del número 4 del carrer Gaià de Tarragona, a l'alçada de Torreforta. Com a conseqüència de l'accident, el vianant, un home de 50 anys, va resultar ferit menys greu, segons la valoració del SEM. L'afectat va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de la ciutat.Fins al lloc dels fets s'hi va traslladar una patrulla de la Guàrdia Urbana, que va comprovar que el conductor portava la documentació en vigor i no presentava cap incidència. També s'hi van traslladat una dotació de Bombers per a fer neteja de la calçada i una ambulància del SEM per atrendre al ferit.