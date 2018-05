Ticketmaster ha venut unes 5.000 entrades de la inauguració dels Jocs

La venda ‘online’ està sent tot un èxit i l’organització es felicita per la gran acollida fins el moment

Actualitzada 21/05/2018 a les 21:29

La inauguració dels Jocs Mediterranis serà un «gran èxit, com ho seran tots els Jocs, segur». Aquest és el sentiment de persones que estan treballant en l’organització dels que han de ser, com sempre ha dit l’alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis, «els millors Jocs de la història».Perquè ho puguin ser, han de començar bé, i el primer acte que es desenvoluparà serà la inauguració. El 22 de juny, el Nou Estadi espera estar ple a vessar per donar el tret de sortida als Jocs Mediterranis i, de moment, té pinta que així estarà. Segons han assegurat fonts dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 a aquest mitjà, de moment, ja s’han venut unes 5.000 entrades.Ticketmaster és l’encarregat de gairebé la totalitat de la venda de les entrades de tots els esdeveniments que tenen a veure amb els Jocs. De fet, des de l’organització dels Jocs es feliciten, en general, perquè la venda d’entrades, no només de la inauguració, sinó de les competicions esportives, va «a molt bon ritme».La resposta de la gent, de fet, està superant les expectatives, ja que des de l’organització dels Jocs Mediterranis s’havien mostrat sempre molt prudents. De moment, no fa ni una setmana que totes les entrades van sortir a la venda, i les perspectives no poden ser millors.Tenint en compte que el Nou Estadi de Tarragona compta amb una capacitat per a 14.500 persones i que unes 6.000 entrades estaran reservades a esportistes, àrbitres, jutges, acreditats, institucions i d’altres, no queda un gruix d’entrades gaire alt a la venda. 6.000 reservades més 5.000 que ja s’han venut (nombres rodons) sumen 11.000 i, fins a 14.500, en van 3.500.No es descarta, fins i tot, que gent que vulgui assistir a la inauguració es quedi sense la seva entrada si no s’apressa. Des de l’organització dels Jocs aconsellen que, qui vulgui fer-hi acte de presència, no s’adormi.El Rei Felipe VI serà el convidat estrella d’una inauguració en la qual no hi faltarà ningú i serà el tret de sortida per a uns dies d’activitat frenètica tant a Tarragona com a totes les ciutats seu.