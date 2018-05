Proves d'il·luminació a la passarel·la de Tarragona que unirà centre i mar

El Port ha assegurat que estarà inaugurada la primera quinzena de juny

Actualitzada 21/05/2018 a les 20:14

Els ciutadans tarragonins ja poden saber quina il·luminació tindrà la nova passarel·la per a vianants que unirà el centre de Tarragona amb la platja del Miracle. Els darrers dies, l’estructura està sent objecte de les proves d’il·luminació. Per tant, els ciutadans es poden fer una idea de com quedarà aquest equipament, que s’inaugurarà properament.A finals d’aquest mes vencerà el termini addicional concedit a l’empresa constructora per resoldre qüestions tècniques i, a partir d’aleshores, la posada a punt de la infraestructura es preveu que sigui ràpida. La passera farà 300 metres de llargada i salvarà una altura de 17 metres. El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, va confirmar fa alguns dies que la passarel·la s’inauguraria la primera quinzena de juny. L’objectiu és que els ciutadans la puguin utilitzar abans del 22 de juny, quan comencen els Jocs Mediterranis.