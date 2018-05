La clínica iDental tanca 'sine die' davant la preocupació dels clients

Pacients consultats parlen de ‘mala praxi’ i exposen les penúries que han passat en el seu intent d’arreglar-se la boca

Actualitzada 21/05/2018 a les 21:37

La clínica iDental de Tarragona no obirà avui les seves portes. El motiu aduït, és «una incidència tècnica». La setmana passada va tancar la clínica que aquesta empresa low cost té a Barcelona, deixant sense atendre centenars de clients, per altra banda desconents amb el servei rebut, i tractaments a mig fer, després de fer contractes amb financeres per valor de milers d’euros. Un grup d’afectats de Barcelona van oficialitzar la creació d’una plataforma de denúncia col·lectiva, fet que podria reproduir-se a Tarragona, on la clínica acumula desenes de queixes.L’empresa es va posar en contacte ahir amb una client de Cabra del Camp per anunciar-li que tanca «per una incidència tècnica». En aquestes comarques, el nombre d’afectats és significatiu. Clients consultats per aquesta redacció van manifestar que són objecte d’una mala praxi i van explicar casos que se surten del normal.Òscar Xavier Abellán, tarragoní resident actualment a Calafell, no va dubtar a dir que «m’han destrossat la boca», mentre que Ángeles Legido, de Cabra del Camp, va afirmar que «l’última vegada que em van dir que hi havia una incidència, la clínica va estar tancada uns mesos». Legido va explicar el cas d’un conegut a qui li van canviar la dentadura superior «i, al cap de pocs dies, se li va caure i encara està sense dents».La relació d’iDental amb centenars de clients de tot l’Estat, on ja ha tancat diverses clíniques, és força problemàtica. Així ho va dir ahir Francisco Javier Camacho, fundador de la plataforma d’afectats ADAFI, qui va informar que, recentment, «hem obert un registre amb 800 afectats a Espanya, però sabem que en són molts més». Només a Tarragona, el nombre corroborat supera la desena.Camacho, qui creu complicat presentar denúncies grupals, va dir que les irregularitats són de tot tipus i innumerables. En el seu cas particular, «em van dir que m’havien de treure totes les peces i fer una plantilogia i, a partir d’aquí, tot va ser un desastre perquè em van perforar la mandíbula més del compte, afectant ossos, i els implants no són viables dos anys després: me’ls he de treure tots». Camacho va afegir que «m’han irradiat setze vegades».El pressupost que en el seu moment li va donar iDental era de més de 8.000 euros, quantia «a la que van aplicar un descompte del 78% perquè deien que hi havia una subvenció que, en realitat, va ser un descompte comercial». «Ara, un pèrit –exterior– m’ha dit que per arreglar-me la boca hauré de gastar-me 28.000 euros». El president d’ADAFI va afegir que «iDental utilitza material temporal com si fos el definitiu i no sempre t’atén el mateix professional».Els arguments apuntats per Camacho coincideixen amb els d’altres afectats. El tarragoní Òscar Xavier Abellán residia a Alacant quan es va quedar a l’atur. Necessitava arreglar-se la boca quan «vaig decidir anar a informar-me a iDental perquè deien que et feien un 80 per cent de descompte per ser una entitat social. Em van plantejar un pressupost de 12.000 euros que, amb el descompte, es quedava en 2.500. El vaig acceptar, però com en aquells moments no tenia feina van demanar que algú m’avalés i li ho vaig dir a la meva mare». Abellán, porta dos anys pagant cent euros al més i, en aquest temps, «m’han fet una neteja i m’han tret un caixal».Després de ser visitat per iDental a Tarragona, Abellán va demanar passar el seu expedient a la clínica de Barcelona. «Van trigar temps a fer-ho, em van donar dues cites i, després d’esperar molt temps a la consulta, van dir-me que no em podien atendre. La segona vegada vaig decidir tornar a Tarragona, on havien d’iniciar el tractament, però sempre ajornaven la cita i ho van fer durant mesos».La seva experiència va ser tan negativa que «vaig començar a investigar, i, després de comprovar que hi havia molts casos de mala praxi, els vaig demanar la devolució dels diners», va dir Abellán, qui va recalcar que «fa un any que vaig presentar els papers i em donen llargues».Per la seva banda, Ángeles Legido no va obtenir resposta quan ahir iDental la va trucar per comunicar-li que la clínica tancava «per una incidència». La pacient va demanar quan tornaria a obrir. «La resposta va ser que no em preocupés, però que no ho sabia ni de quin tipus d’incidència es tractava». La seva relació amb iDental va començar fa dos anys amb onze extraccions. El seu marit també és client. En el seu cas, «fa dues setmanes li van posar una corona i al cap de dos dies tot se li movia». El temor de Legido és que no sap com acabarà la seva intervenció. Del que sí és conscient és que «paguem mitjançant una financera i no podem recuperar els diners: de 6.000 euros, em queden per pagar 2.000».