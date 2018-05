L'Institut Comte de Rius de Tarragona guanya el IX Premi Europeu de Prevenció de Residus

La cerimònia de lliurament s'ha fet aquest dimarts a Brussel·les, en el marc de la Green Week

El IX Premi Europeu de Prevenció de Residus, lliurat aquest dimarts en una cerimònia a Brussel.les (Bèlgica), ha tingut dos guanyadors catalans, la Fundació Prevenció Residus i Consum –Rezero–, i l’Institut Comte de Rius, de la ciutat de Tarragona.El guardó en la categoria «Institucions escolars» se l’ha endut l’Institut Comte de Rius de Tarragona, amb un set d’activitats per a alumnes de secundària centrades a repensar i redissenyar aparells ortopèdics i mèdics reutilitzant materials, com pantalles de llum, plaques amb llum i música, o cadires de rodes amb llums de bicicletes reutilitzats, per ajudar persones grans o amb necessitats específiques.En la categoria «Associacions», el jurat ha guardonat Rezero per la campanya Jo sóc Coco de foment del consum conscient entre la ciutadania. Ha comptat amb la participació de diferents unitats familiars –famílies amb fills, parelles sense fills, pisos d’estudiants, jubilats, etc.– i un mateix repte: cinc famílies que han estat 30 dies intentant no generar residus, amb l'aplicació de bones pràctiques en el seu dia a dia i l'ús de mitjans audiovisuals per a la difusió dels resultats obtinguts.En la categoria «Empresa», la Fundació Real Dreams ha estat finalista pel circuit amb visió d’economia circular i social per reutilitzar ordinadors d’empreses tecnològiques reparats per a ONG. El procés se centra a recollir els aparells, revisar i/o reparar-los i etiquetar-los individualment per tenir una traçabilitat via Codi QR, i finalment distribuir-los a entitats que ajuden persones amb dificultats econòmiques i socials, o amb risc d'exclusió social. El procés permet, a més, fer pràctiques a estudiants d’informàtica de la UPC. El Projecte s'ha coordinat entre FRD, eReuse, CTecno –entitat que aglutina a les empreses tecnològiques de Catalunya–, i el Banc de Recursos no alimentaris La Nau. En total, més de 20 entitats del sector aglutinades per treballar en una mateixa direcció amb la plataforma de eReuse.El premi s’ha atorgat a criteri d’un jurat europeu independent que representa sis categories: administracions i autoritats públiques, entitats educatives, associacions i ONG, empreses i indústries, ciutadans i altres. El guardó distingeix les accions dutes a terme durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), tenint en compte criteris d’originalitat de les propostes, el seu caràcter innovador, l’adaptabilitat a d’altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.El premi s’emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, una iniciativa finançada per la Unió Europea a través del Programa LIFE+, i que a Catalunya coordina l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).