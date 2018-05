Els venedors de l'ONCE desbordats per la demanda de cupons dels Jocs Mediterranis

El sorteig es farà avui i encara es poden adquirir fins avui a les 8 del vespre

Actualitzada 22/05/2018 a les 14:41

El cupó amb la imatge dels Jocs Mediterranis 2018 se sortejarà avui, 22 de maig, al vespre. La venda d’aquesta butlleta ha tingut molt bona rebuda pels tarragonins: a la província de Tarragona s’han repartit uns 41.000 exemplars i a Catalunya 250.000, aproximadament. El cupó es podrà adquirir fins avui a les 8 del vespre.En Tarracus, el balcó del Mediterrani, la Catedral i fins i tot el Circ romà, són els protagonistes del cupó inspirat en el Jocs Mediterranis. La directora de l’ONCE a Tarragona, Sara Gimeno, ha afirmat que «estem desbordats amb la demanda de la butlleta dels Jocs Mediterranis». Els venedors de cupons han requerit més butlletes del que és habitual, ja que tenien una força demanda, fins i tot per sobre de les previsions que tenia la seu de l’ONCE a Tarragona. Aquesta butlleta va sortir a la venta el 16 de març, molt abans del que acostumen a sortir les butlletes diàries, en previsió a la força demanda, ja que molts compradors es volen guardar la butlleta com a record. «Els primers dies que va sortir a la venda ja es van esgotar i vam haver de demanar més», assegura la directora de la seu a Tarragona. Afegeix que mitjançant el cupó els consumidors veuran «la imatge que es dóna de Tarragona a la resta d’Espanya i podran conèixer els Jocs».La venedora de l’ONCE de la taquilla de la Rambla Nova, Maria Lluïsa Cassota, ha manifestat que «la gent ha respost molt bé a la butlleta, s’està venent força i les persones que no són habituals s’han adreçat per comprar-la». Molts dels compradors asseguren que compren les butlletes per guardar-les com a col·leccionistes o per regalar-les a companys, com la Sunsi García, una jubilada que ha anat a comprar expressament el cupó pel seu marit aquest matí.El disseny ha anat a càrrec de la Fundació dels Jocs Mediterranis i s’han distribuït 5,5 milions de butlletes arreu de tot l’Estat. El cupó té un cost d’1,5 euros amb un premi de 35.000 euros per als encertants de les cinc xifres.