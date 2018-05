El Minipop retira l'exposició de la plaça Verdaguer per destrosses

Es podrà veure durant els dies del festival, però l’organització lamenta que «no hi ha hagut respecte»

Actualitzada 21/05/2018 a les 20:09

El festival Minipop ha retirat de la plaça Jacint Verdaguer l’exposició 31 mini instants, amb fotografies del Minipop de l’any passat fetes per nens d’entre 8 i 12 anys, per les destrosses que ha patit des que es va instal·lar el passat dimecres. «No hi ha hagut respecte», lamentaven des de l’organització. Els membres del festival sabien que era «arriscat» exposar fotografies sense vigilància en espai públic, però asseguraven que «no ens esperàvem que passaria això». L’exposició es podrà veure una altra vegada a l’interior del Minipop, durant els dies del festival, l’1, 2 i 3 de juny.«No només s’han trencat les fotografies, també el marc de fusta que formava part de l’exposició», deien des de l’organització. L’exposició 31 mini instants es va instal·lar el passat dimecres a la plaça Jacint Verdaguer de Tarragona, en una estructura amb fils elàstics que estava pensada perquè els nens hi juguessin. Cada vespre, les fotografies es retiraven i, al matí següent, els desperfectes es reparaven perquè la mostra estigués intacta.Des d’aquest cap de setmana, però, la mostra ja no es pot visitar. El Minipop ha decidit retirar-la perquè «no s’acabi de fer malbé». La seva intenció és tornar a exhibir-la els dies 1, 2 i 3 de juny a l’interior del recinte del festival, que té lloc al passeig de les Palmeres. «Sabíem que era arriscat fer-ho a l’aire lliure i sense vigilància, però mai ens haguéssim imaginat que passaria això. Hi ha hagut una falta de respecte molt gran cap a la mostra», lamentaven els organitzadors, visiblement indignats.