Crema un cotxe parcialment a Tarragona

Actualitzada 22/05/2018 a les 09:47

Un turisme ha cremat parcialment, la matinada d'aquest dimarts 22 de maig, a la ciutat de Tarragona. L'incendi es va produir, per causes que es desconeixen, quan passaven 12 minuts de la mitjanit, quan els Bombers de la Generalitat van rebre un avís alertant que s'estava cremant un cotxe BMV estacionat al carrer Mallorca. Fins al lloc dels fets s'hi va traslladar una dotació del Bombers per extingir el foc.Per altra banda, durant la matinada d'aquest dimarts, també s'ha cremat totalment un contenidor a la ciutat. L'incident s'ha produït al carrer Riu Glorieta, al barri de Torreforta, a tres quarts d'1 de la matinada. En aquest servei ha treballat una única dotació dels Bombers.