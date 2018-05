Ballesteros retreu a Pedro Sánchez que titlli Quim Torra de «racista»

L’alcalde de Tarragona creu que aquest comentari del secretari general del PSOE «no és una bona forma» que Espanya «sedueixi» Catalunya

Actualitzada 22/05/2018 a les 09:37

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha fet un acte de sinceritat mostrant el seu desacord amb Pedro Sánchez en relació a la concepció de «racista» que el secretari general del PSOE té del nou President de la Generalitat, Quim Torra. Ballesteros va afirmar-ho en una entrevista al programa Més 3/24 del Canal 3/24, conduït per Xavier Graset, en la qual el batlle tarragoní també va afirmar que li va semblar «una bona notícia» tenir President i que aquest fes «apel·lació al diàleg».Ballesteros va sotmetre’s a una entrevista, ahir dilluns a la nit, al programa Més 3/24, en el qual Graset va preguntar a l’alcalde com veu la nova presidència de Quim Torra i aquest moment de bloqueig que està vivint la Generalitat. A resposta d’aquesta qüestió, Ballesteros va dir que «va felicitar molt sincerament» Torra, ja que creu que va ser «una bona notícia» tenir President «més enllà de que hagués escrit en el passat algun article». També va dir que «m’ha agradat que faci una apel·lació al diàleg» i que «cal que hi hagi resposta a favor del diàleg per l’altra banda».Continuant amb la seva resposta, Ballesteros va fer un acte de sinceritat tot mostrant-se contrari a una declaració en concret de Pedro Sánchez, líder del seu partit. «No m’ha agradat l’expressió de racista que ha dit a Torra el secretari general del PSOE –va afirmar l’alcalde de Tarragona. –Per tant, ho he de dir, ja sabeu que jo sóc molt sincer i a vegades em guanyo algun problema per ser-ho». Ballesteros va exposar que no li ha agradat aquesta paraula perquè «Espanya ha de seduir Catalunya i evidentment Catalunya ha de sentir-se seduïda i corresposta» i aquesta no és «una bona forma de fer-ho».Ballesteros va finalitzar la seva intervenció tot criticant la judicialització de la política. «El que ha succeït fins ara que és que hem deixat la política en mans dels jutges», cosa que «és un fracàs com s’està demostrant».