«Venia en contra direcció, ens va colpejar i va fugir sense atendre'ns»

Dos tarragonins busquen testimonis per trobar el conductor fugat que els va col·lidir

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:05

«Venia en contra direcció i a molta velocitat, va creuar dos carrils, ens va colpejar el costat esquerre del vehicle i va fugir sense atendre’ns». Aquesta és la declaració de dos veïns del Serrallo que, a hores d’ara, busquen col·laboració ciutadana per trobar l’individu que conduïa un vehicle platejat el passat dissabte, 12 de maig, minuts després de les cinc de la tarda al carrer Torres Jordi. Afortunadament, cap dels ocupants del Renault de color negre dels serrallencs va resultar ferit. «Però va anar de dos segons», assegurava el conductor del vehicle, Ivan Lillo.Dissabte, 12 de maig, cinc i vint minuts de la tarda. Un vehicle que circulava «molt ràpid i en contra direcció» colpeja el Renault de color negre de l’Ivan i la Cati Egea, que en aquells moments girava a la dreta per entrar a la plaça General Domènech. El cotxe, de «color platejat i BMW o Mercedes, no tenim clar el model perquè va fugir immediatament», en cap cas va indicar la seva maniobra. «Conduïa de manera temerària», asseguraven tots dos. Just després de col·lidir contra el vehicle dels serrallencs, l’individu va fer una maniobra molt ràpida i va fugir en direcció al carrer Vidal i Barraquer. «Era una persona que sabia conduir. El moviment que va fer per fugir no el sap fer tothom», deia Lillo.Després de rebre l’impacte i de comprovar que la resta dels ocupants del cotxe es trobaven bé –eren els seus fills–, Lillo i Egea van trucar a la Guàrdia Urbana per denunciar els fets, «però no va venir ningú». Per aquest motiu, es van desplaçar el dia següent fins a la comissaria. La velocitat de l’altre vehicle i la rapidesa amb la què va marxar van fer impossible que, cap dels dos, pogués veure la matrícula.Davant la impossibilitat de poder saber qui era el conductor, Lillo i Egea van començar una campanya a les xarxes socials per buscar la col·laboració ciutadana i trobar testimonis. «Si arriba a donar-nos el cop dos segons més tard, potser ara seríem portada a tots els diaris de la ciutat», lamentava Lillo. L’objectiu dels serrallencs és que «el conductor pagui pel que ha fet, perquè ni tan sols es va aturar per veure si estàvem bé». Cal recordar que els dos fills menors de Lillo i Egea anaven a l’interior del vehicle.El text de denúncia que van publicar les víctimes a les xarxes socials ha arribat gairebé al mig miler de comparticions. La identitat de l’altre conductor, però, segueix sent una incògnita. Ivan Lillo i Cati Egea segueixen a l’espera.