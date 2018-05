Tarragona, protagonista en programes televisius de Brasil, França i Malàisia

La Tarragona Film Office ha incrementat la seva activitat els últims mesos per donar suport a diverses produccions audiovisuals que han vingut a la ciutat

Actualitzada 21/05/2018 a les 12:43

Diversos programes televisius d’altres països del món han visitat Tarragona durant els darrers mesos per tal d’enregistrar reportatges sobre la ciutat i donar-la a conèixer. En concret, la Tarragona Film Office ha donat suport a produccions audiovisuals de França, Brasil i Malàisia que han vingut a la ciutat per convertir-la en la protagonista d’un dels capítols dels seus programes.El magazín de la cadena France 5 La Quotidienne va fer una estada de 3 dies al mes de març, on van elaborar el reportatge Une idée wek.end a Tarragona. El programa, que s’emet cada matí de dilluns a divendres, tracta temes d’actualitat i té una audiència de 650.000 espectadors. La peça sobre Tarragona es va emetre acompanyada d’un col·loqui amb tertulians. Des del Brasil, la cadena de Tv Globosat amb el seu programa de viatges Destino Certo també es va desplaçar a Tarragona. Es tracta d’un programa centrat en la descripció de nous indrets turístics arreu del món que és presentat per Mel Fronckoviak, actriu, ex model i cantant coneguda a Brasil. La filmació es va realitzar al març i, a més de l’emissió per televisió, va comptar amb un important impacte la difusió que va fer la reconeguda presentadora a través de les seves xarxes socials.El programa televisiu Hola Spain with Keith Foo de la cadena Radio Televisyen Malaysia (RTM) és un programa documental de viatges sobre Espanya que s’emet a Malàisia, Singapur, Brunei i Indonèsia. La producció ja elabora una segona edició per l’èxit que va tenir la primera i que compta amb una audiència de 5.000.000 d’espectadors. En aquesta segona temporada, presentada per l’actor Keith Foo, van recórrer Tarragona el primer cap de setmana de maig i van enregistrar indrets com el Serrallo i la Part Alta, entre d’altres. A més de les gravacions pel programa, durant el rodatge el presentador va penjar imatges de la ciutat a les seves xarxes socials.Per altra banda, al març també s’ha realitzat un blog trip que ha reunit 3 influencers –persones amb un gran nombre de seguidors a les xarxes socials- de l’Àsia Pacífic que van recórrer la ciutat i van realitzar una visita guiada amb recreació històrica romana que va acabar a l’Amfiteatre. Aquesta visita va ser enregistrada per Adrian Seah de Le Propagandeur per tal de produir un vídeo amb continguts promocionals de l’Agència Catalana de Turisme.A més d’aquests rodatges, Tarragona també ha estat escenari d’un espot d’una marca coneguda de refrescos i d’un de telefonia mòbil, de vídeos promocionals elaborats per l’Agència Catalana de Patrimoni i ha rebut la visita de programes de canals de televisió britànics i francesos. A més, juntament amb Tac 12, s’està coordinant la producció dels programes de TVE que venen amb motiu dels Jocs Mediterranis.