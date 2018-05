Més d'un miler de persones es concentren a Tarragona per exigir l'aixecament del 155

Els mossos blinden la subdelegació del govern espanyol i els concentrats tallen la plaça Imperial Tarraco

Actualitzada 21/05/2018 a les 22:08

Més d’un miler de persones s’han concentrat aquest dilluns al vespre a Tarragona, convocades per l’ANC, per exigir l’aixecament de l’article 155 de la Constitució i la publicació del decret del nomenament dels consellers designats per Quim Torra. La protesta ha tingut lloc al davant de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, que ha quedat blindada pels Mossos d’Esquadra. Els agents han tancat amb cintes el perímetre de l’edifici i els concentrats han tallat la plaça Imperial Tarraco. L’acte ha finalitzat amb la lectura d’un manifest on s’ha demanat acabar amb “el xantatge del 155”. Durant la protesta els assistents han exhibit pancartes reivindicatives i estelades, i han cridat consignes com «Fora el 155!», «Llibertat presos polítics!», «No tenim por!» i «Ni un pas enrere!».